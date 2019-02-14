Противники вакцинации склонны верить в абсурдные теории

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Противники вакцин
Противники вакцин / pixabay.com

Среди борцов против прививок склонны верить в конспирологические теории (теории заговора).

Люди из разных стран и с разным уровнем образования, которые убеждены во вреде прививок, поддержали конспирологические идеи (отрицательный, тайный план группы влиятельных людей или организаций) и описали их как "индивидуальный взгляд на мир", говорится в исследовании Квинслендского университета в Австралии.

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"Вакцинация – одно из величайших достижений человечества и одна из главных причин, почему люди живут примерно на 30 лет дольше, чем века назад. Поэтому интересно узнать, почему некоторые люди так боятся прививок", – пояснил соавтор исследования Мэттью Хорнси.

Участников исследования 5300 человек из 24 стран спросили о их взглядах на вакцинацию и на четыре теории заговора: что элиты тайно готовят передел мира, принцессу Диану убили, правительство США знало о подготовке терактов 11 сентября, а убийство Джона Кеннеди было четко выверенным планом, который скрывали спецслужбы.

Плоска земля
Конспирологи также верят в плоскую Землю

При этом популярным аргументом против вакцинации оказался "заговор фармкомпаний", которые заинтересованы в продаже вакцин.

Убедить сторонников конспирологии невероятно сложно. Исследователи не отрицают, что вакцины приносят доход их производителям, но подчеркивает, что и польза обществу от них доказана научными методами.

Почему конспирология – ерунда?Конспирология объясняет важные исторические события и тенденции тайными заговорами, их преимущественно используют для простого объяснения сложных общественных явлений. Конспирологические теории имеют много логических ошибок и не имеют доказательств. Конспирологи приписывают отдельным людям и небольшим группам сверхъестественные возможности контроля и управления сложнейшими социальными и политическими процессами, представляя любой частный конфликт как часть всеобщей борьбы добра и зла. Среди доказательств теории заговора можно обнаружить двойные стандарты: любые факты, которые противоречат конспирологии – отвергаются как слабые или поддельные, а предположение о заговоре принимаются безоговорочно, как те, что не имеют альтернативы и не требуют доказательств.

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Теги: Здоровье Психология Медицина Вакцина
Источник: 24 Канал
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