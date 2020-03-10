Противодействие коронавирусу: в Чехии запретили обучение в школе и массовые мероприятия

В Чехии запретили все спортивные, культурные, религиозные и художественные массовые мероприятия. Работу учебных заведений также решили приостановить.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания Совета государственной безопасности, сообщило издание Novinky.

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Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 18.00 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кинематографические, спортивные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек,

– сказал премьер-министр Чехии.

По словам Бабиша, эпидемическая ситуация развивается не очень хорошо.

"Мы вовсе не уникальны в этом отношении. Словаки и Израиль пошли тем же путем. Это хорошо, чтобы идти этим путем в начале, а не ex post, как в Италии", – добавил министр здравоохранения Адам Войтех.

В Чехии подтвердили 40 случаев заболевания коронавирусом.

Главное о Covid-19

По состоянию на 10 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 114 452 человек, из них умерли – более 4 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на все европейские страны, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – более 9 тысяч человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирус подтвердили и в Украине. Заболел черновчянин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

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