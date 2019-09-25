Противостояние новых и старых: кто, чем и кому не угодил в Минздраве

Не прошло и месяца, как новая команда переступила порог Минздрава, как начались скандалы. В частности люди Зоряны Скалецкой добиваются увольнения сотрудников, нанятых Супрун. А они уже написали открытое письмо премьеру о давлении на них и угрозе продолжения реформ.

"Давление на госслужащих", – так начали свое письмо к премьеру работники министерства здравоохранения. По их словам, уже почти месяц в ведомстве не подписываются важные документы. Кроме того, уже были случаи лоббирования закупки препаратов.

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Представители команды Супрун сетуют, что от них хотят просто избавиться. В частности гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой уже предложили писать заявление на увольнение.

Заместитель министра, который это предложил, собрал наши команды на встречу и начал убеждать людей, чтобы они не шли, чтобы продолжали работу,

– отметила Ирина Литовченко, гендиректор Директората стратегического планирования.

"Наши коллеги поставили логичный вопрос, почему их увольняют. Нам ответили: "они имеют другую позицию в отличие от нашей". Мы уточняли, позицию относительно чего, но не получили ответа", – добавила она.

Премьер же отметил, что не вмешивается в кадровую политику министерства. Назвал скандал недоразумением и проблемой коммуникации. Мол, министр Скалецкая вернется из США и со всем разберется.

На скандал от имени новой команды отреагировал советник министра Скалецкого Дмитрий Раимов. Долго ругал всю команду Супрун, а о лоббировании закупки медикаментов не слышал.



Дмитрий Раимов

Мол, старую команду напугал аудит ведомства. А проверять есть что – якобы нашли коррупцию в закупках и халатность в одном из приказов. Правда, никаких фамилий не называет.

Это не голословное обвинение. Это был документ, подписанный министром. Будет аудит. Выяснится, кем был подготовлен документ, – подчеркнул он.

Кроме того, еще один аудит проведет Счетная палата. Проверят только времена правления Ульяны Супрун по запросу Петра Багрия, фирмы которого были едва ли не основным продавцом лекарств по завышенным ценам во времена одиозного министра Богатыревой.

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Активисты видят в этом реванш предшественников, которых Супрун отстранила от кормушки.

Это человек, который "Тамифлю" привозила сюда в четыре раза дороже еще во времена Тимошенко. Это один из самых отвратительных персонажей фарммафии,

– прокомментировал Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции.

Человеком Багрия в министерстве здравоохранения пациентские организации называют Ольгу Голубовскую – советника нового главы Минздрава.



Ольга Голубовская

При "регионалке" Богатыревой она руководила направлением инфекционных болезней и продвигала препараты, поставщиком которых был тот самый монополист Багрий.

Поэтому эксперты советуют новому министру быть внимательнее со своим окружением и с комитетом, чтобы под угрозой не оказалась медреформа.