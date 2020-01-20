Отказ от противозачаточных таблеток: последствия после гормональной контрацепции

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) пользуются популярностью, однако многие женщины боятся того, что может с ними произойти после прекращения употребления таблеток.

О последствиях после отказа от гормональных контрацептивов написала акушер-гинеколог Ольга Билоконь. По ее словам, не стоит верить всем жутким историям в интернете о последствиях отказа от КОК.

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Акушер-гинеколог Ольга Билоконь "Не нужно бояться отказываться от КОК. Вы не сломаетесь и не навредите своей репродуктивной системе... Никаких схем отмены не существует... КОК просто отменяются и все, вы допиваете последнюю таблетку из упаковки и новую не начинаете".

Какие последствия ожидать после отказа от противозачаточных таблеток

1. Возможность забеременеть

Вы сразу можете забеременеть. Предохраняйтесь, если беременность сейчас нежелательна. Последняя принятая таблетка "испаряется" из вашего организма через 1-2 дня, эффект от КОК не "откладывается". Беременеть сразу после прекращения приема КОК безопасно.

"Рекомендации ожидать 3-6 месяцев и только потом пробовать – являются вымышленными и не имеют под собой никаких обоснований", – отмечает Билоконь.

2. Нарушение менструального цикла

Менструальный цикл может быть нерегулярным в течение первых 3 месяцев после прекращения приема оральных контрацептивов. По истечении этого срока цикл должен стать таким же, который был до приема КОК.

"Если через 3-6 месяцев после отмены цикл так и не восстановился – обратитесь к врачу для проведения обследований на гормоны и постановки конкретного диагноза. После окончания 3-6 месяцев нарушен цикл не связан с приемом КОК в прошлом, проблема в другом Ее нужно выяснить и получить конкретные рекомендации, что вам делать дальше", – объясняет гинеколог.

3. ПМС

После отмены КОК может вернуться передменструвальний синдром, если он был ранее, и боль во время овуляции.

4. Акне и нежелательные волосы

Если до начала приема противозачаточных таблеток у вас были проблемы с нежелательными волосами на различных участках тела и акне, эти проблемы обычно возвращаются после отмены.

"Может усилиться жирность кожи и волос, но любые "побочные эффекты" обычно незначительны и не длятся более 2-3 месяцев", – добавляет врач.

5. Повышение либидо

Во время приема гормональных контрацептивов у женщин может произойти снижение либидо и головные боли. После отказа от КОК такие недостатки исчезают.

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