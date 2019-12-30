Протонная терапия имеет меньше побочных эффектов, чем лучевая: исследование

Протонная терапия используется для терапии раковых опухолей – для облучения больных тканей используются протоны.

Специалисты провели исследование, во время которого обнаружили, что по сравнению с лучевой терапией протонная снижает риск развития побочных эффектов примерно на две трети, хотя результаты лечения идентичны, сообщает JAMA Oncology.

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Специалисты исследовали такие побочные эффекты, как боль, затрудненное глотание, тошноту и диарею – так называемые эффекты третьей степени. Во время исследования ученые изучили анамнез 1483 пациентов, которые проходили лучевую терапию вместе с химиотерапией.

391 пациента лечили с помощью протонной терапии, а 1092 с помощью фотонной. Все пациенты имели неметастатические формы рака, и среди участников исследования были люди с раком мозга, головы, шеи, легких, желудочно-кишечного тракта и половых органов.



Протонная терапия / scitechdaily.com

В течение 90 дней комбинированного лечения побочные эффекты третьей степени или выше имели лишь 11,5% из тех пациентов, которые подвергались протонной терапии. Зато в группе фотонной терапии такие побочные эффекты возникали у 27,6%.

Детальные результаты анализов с учетом всех дополнительных факторов показали, что относительное количество токсических эффектов в первой группе было на две трети меньше, чем во второй.

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