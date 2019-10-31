Как правильно проверяться на глисты

Люди преувеличивают вероятность заражения паразитами. На этом любят играть мошенники, которые продают быстрые способы диагностики паразитарных заболеваний.

Почти все паразитарные заболевания протекают без симптомов и неприятных ощущений. Обнаруживают их часто случайно, когда человек приходит на рентген или на МРТ по другому поводу.

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Но есть и такие, которые вызывают сбои в организме, тогда стоит сдать анализы.

Какие бывают методы диагностики глистов

1. Иммуноферментный анализ крови (ИФА)

Во время ИФА в крови ищут особые белки – антитела. Иммунная система создает антитела к каждому инородному организму, с которым встречается, чтобы при следующей встрече было легче узнать и уничтожить врага. Если в крови есть антитела к паразитам – значит, паразит или когда-то жил в организме, или живет в нем до сих пор. Отличить свежее заражение от старого ИФА не позволяет.

Однако паразитические черви научились управлять антителами человека. Вместо антител IgE, которые похожи на яркий плакат: "Это аскарида! Уничтожить!". Глисты заставляют организм увеличивать выработку антител IgE / IgG4, которые вносят путаницу в работу иммунной системы. Когда в крови одновременно есть и IgE, и IgG4, клетки иммунитета получают не конкретный приказ, а туманное сообщение: "Где-то здесь есть паразиты. Но это не точно".

Поскольку сигнал получается размытым, находить конкретные виды паразитов по IgE / IgG4 трудно. Поэтому ИФА позволяет выявить паразитов только у 81-98% людей.

Кроме того, ИФА-тесты разработаны еще не для всех видов паразитов. Анализ позволяет выявить шистосомоз, токсокароз, трихинеллез, цистицеркоз, стронгилоидоз, фасциолёз и тениоз, иногда – эхинококкоз (могут быть ложноположительные результаты). Точного ИФА-теста на остриц у нас до сих пор нет.

2. Мазок или анализ кала

Поскольку ИФА может ошибаться, а для части паразитов ИФА-методик просто нет, при аскаридозе и всех заболеваниях, которые вызывают круглые черви-нематоды (анкилостомоз, дифиллоботриоз и дикроцелиоз) приходится искать яйца паразитов в анализах кала под микроскопом. В случае остриц (энтеробиоз) исследуют не кал, а специальную липкую ленту, на которую собирают яйца из области вокруг ануса.

Поиск под микроскопом позволяет найти яйца в 42,8% случаев заболевания. Точность диагностики по калу зависит от:

количества паразитов – чем больше червей, тем выше шанс проявить яйца,

времени взятия анализа – паразит должен отложить яйца как раз в то время, когда берется анализ;

внимания и опыта лаборанта.

Причем анализ приходится делать не один, а целых три раза – иначе вероятность пропустить яйца достигает 70%. В некоторых случаях врач может назначить дополнительные диагностические процедуры. Так, эхинококкоз обнаруживают с помощью компьютерной томографии, ультразвукового обследования или магнитно-резонансной томографии, а подтверждают методом ИФА.

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