Провинции Китая закрывают на карантин
В округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и передвижения людей.
У троих местных врачей подтвердили положительный результат на коронавирус, несмотря на отсутствие у них каких-либо симптомов, пишет Daily Mail.
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Провинцию Хэнань снова закрыли на карантин
Власть закрыла въезд и выезд из округа, в котором проживают около 570 тысяч человек, а также остановили движение общественного транспорта и такси.
Кроме того, жителям не разрешается покидать свои дома для выхода на работу, если у них нет разрешения.
Хэнань является третьей по численности населения (более 109 млн человек) провинцией материкового Китая.
Фото: dailymail.co.uk
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Что известно о новой вспышке коронавируса в Китае
Органы здравоохранения Китая решили засчитывать бессимптомные случаи нового коронавируса в официальный подсчет.
Такая потребность возникла потому, что в Китае фиксируют много случаев бессимптомной передачи коронавируса. До сих пор бессимптомные случаи не учитывали как подтвержденные случаи в соответствии с руководственными принципами правительства Китая.
Следовательно, за последние сутки в Китае обнаружили больше тысячи случаев COVID-19.
Ранее Китай сообщил, что им удалось остановить распространение коронавируса. В частности, в провинции Хубэй, откуда коронавирус COVID-19 распространился на весь мир, отменили карантин. Однако в Китае до сих пор действует масочный режим, в общественных местах людям меряют температуру, а рестораны и кино еще не планируют открывать.
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