Провоцируют ли волосы в интимной зоне венерические болезни: ответ гинеколога
Удалять ли волосы в зоне бикини и участках рядом – актуальный вопрос многих современных женщин. Часто девушки искренне извиняются когда приходят на осмотр "не готовыми" – то есть с волосами в области половых органов. Женщин также интересует насколько безопасно бритье в интимной зоне.
Акушер-гинеколог Татьяна Килиний объяснила, почему не стоит стесняться волос на теле и связано ли бритье с венерическими заболеваниями.
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Для начала стоит понять, что только вам решать, как должно выглядеть ваше тело.
Волосяной покров присутствует на половых органах в норме у всех здоровых и половозрелых женщин, поэтому стесняться волос при осмотре у гинеколога не следует. Врачам не удивительно, что у вас есть лобковые волосы.
В отдельных случаях, диагностически ценно оценить тип волосяного покрова и его интенсивность, а сами волосы никак не препятствует вагинальному осмотру.
Вниманию будущих мам: теперь даже идя рожать не обязательно быть бритой.
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Способствует ли удаление волос в зоне бикини развитию венерических заболеваний
Сам факт отсутствия волос в интимной зоне не влияет на инфекционные процессы.
Но способствует травматизации кожи, которая возникает в процессе уничтожения волос (порезы, трещинки, ожоги – входные ворота для инфекций).
Идеально гладкая зона бикини существенно увеличивает шансы на новые "сексуальные приключения", в результате которых можно получить такие половые инфекции, как хламидия, гонококк и другие.
Женщинам следует выбирать максимально комфортный способ удаления волос, который подходит именно им
Способы борьбы с нежелательными волосами
- бритье;
- воск/шугаринг;
- кремы;
- фотоэпиляция;
- лазерная эпиляция;
- электроэпиляция (единственный метод проститься с волосами навсегда).
Если вы "за" бодипозитив, то смело придерживайтесь этой идеи, каждая женщина индивидуальна и неповторима,
– подытожила врач.
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