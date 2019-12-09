Провоцируют ли волосы в интимной зоне венерические болезни: ответ гинеколога

Удалять ли волосы в зоне бикини и участках рядом – актуальный вопрос многих современных женщин. Часто девушки искренне извиняются когда приходят на осмотр "не готовыми" – то есть с волосами в области половых органов. Женщин также интересует насколько безопасно бритье в интимной зоне.

Акушер-гинеколог Татьяна Килиний объяснила, почему не стоит стесняться волос на теле и связано ли бритье с венерическими заболеваниями.

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Для начала стоит понять, что только вам решать, как должно выглядеть ваше тело.

Волосяной покров присутствует на половых органах в норме у всех здоровых и половозрелых женщин, поэтому стесняться волос при осмотре у гинеколога не следует. Врачам не удивительно, что у вас есть лобковые волосы.

В отдельных случаях, диагностически ценно оценить тип волосяного покрова и его интенсивность, а сами волосы никак не препятствует вагинальному осмотру.

Вниманию будущих мам: теперь даже идя рожать не обязательно быть бритой.

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Способствует ли удаление волос в зоне бикини развитию венерических заболеваний

Сам факт отсутствия волос в интимной зоне не влияет на инфекционные процессы.

Но способствует травматизации кожи, которая возникает в процессе уничтожения волос (порезы, трещинки, ожоги – входные ворота для инфекций).

Идеально гладкая зона бикини существенно увеличивает шансы на новые "сексуальные приключения", в результате которых можно получить такие половые инфекции, как хламидия, гонококк и другие.



Женщинам следует выбирать максимально комфортный способ удаления волос, который подходит именно им

Способы борьбы с нежелательными волосами

бритье;

воск/шугаринг;

кремы;

фотоэпиляция;

лазерная эпиляция;

электроэпиляция (единственный метод проститься с волосами навсегда).

Если вы "за" бодипозитив, то смело придерживайтесь этой идеи, каждая женщина индивидуальна и неповторима,

– подытожила врач.