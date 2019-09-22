Прыщи на спине: почему возникают и как лечить

48 Читати новину українською
Прыщи на спине - почему появляются и как избавиться от них
Лечение прыщей на спине / unsplash.com

С прыщами на спине сложнее справиться, чем с прыщами на лице. Но не смотря на то, что на спине они не так заметны, избавиться от них хочется не меньше.

Почему возникают прыщи на спине?

В большинстве случаев это те же причины, что и у акне на лице (80% – повышенная чувствительность сальных желез к любому уровню гормонов андрогенов), рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Читайте также: Как вылечить прыщи: советы врача

Реже это активное размножение части нашей нормальной кожной флоры (грибов рода Малассеза), что называется Маласеза-фолликулит (высыпания более болезненные, чешутся, возникают в виде красных гнойничков).

Как лечить прыщи на спине?

1. Золотым стандартом лечения прыщей на спине является Бензоил пероксид. На область спины удобнее применять его в составе специальных средств для очищения кожи (линейки Acne Free, ProActiv, PanOxyl), как гель для душа – 1 раз в день вечером в течение 3 месяцев строго по инструкции.

Прищі на спині теж не можна тиснути Прыщи на спине тоже нельзя давить

2. Ретиноиды. Также будут работать и на спине (гели Клензит, Адаклин, Ретасол). Наносить вечером после душа ежедневно.

3. Точечно местные Антибиотики (Даверцин, Зеркалин). Не дольше 1,5 месяца.

4. Точечные подсушивающие средства (паста sos от Урьяж, каламин лосьон и др.) длительно.

5. Старайтесь не использовать обычные гели для душа (замените ваш гель на пенку), скраб (травмирует кожу и гнойники), мыло (дегтярное, хозяйственное и др), и мочалку.

6. После занятий спортом сразу же принимайте душ и меняйте одежду.

7. Избегайте ношения рюкзака на спине, своим трением он может спровоцировать появление новых воспалений.

8. Старайтесь не давить прыщи. Это правило важно не только для лица, но и для спины.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Прекратить военные действия за полгода: что это значит и какова реакция россиян
сегодня
445
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Красота Лекарства
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 144
Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
17 сентября 17:47 Как покупать лекарства дешевле в любой аптеке: пошаговая инструкция
538
Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
14 сентября 16:40 Что такое подагра: симптомы, причины и лечение болезни
Оксана Вербіцька 143381
Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
11 сентября 09:00 Тест на обсессивно-компульсивное расстройство
1698
Горечь во рту: почему возникает и что делать
10 сентября 12:48 Горечь во рту: почему возникает и что делать
Олександр Бевза 57335
Новости
Больше новостей
Залиште відгук