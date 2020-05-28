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Психиатрическая больница на Волыни превратилась в эпицентр вспышки COVID-19

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Коронавирус в психиатрической больнице на Волыни
Коронавирус в психиатрической больнице на Волыни / Ukraїner

На Волыни в Областной психиатрической больнице №2, что в поселке Олыка, вспышка коронавируса. По состоянию на 28 мая болезнь обнаружили у 65 человек.

Из-за вспышки в психиатрической больнице, Луцкий район стал одним из центров распространения COVID-19 на Волыни, сообщает Волынь UA.

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Первые случаи заражения зафиксировали в больнице в начале мая. Вероятно, что первой заболела пациентка, которая умерла 4 мая. Впрочем, эпидемиологи до сих пор не могут назвать причину вспышки коронавируса в учреждении.

Все здоровые люди покидают Олыцкую больницу. Мы не имеем права препятствовать людям возвращаться с работы. Те же, кто болен, находятся преимущественно на самоизоляции дома,
– рассказала заместитель председателя Волынской ОГА Татьяна Щербак.

По состоянию на 28 мая на Волыни зарегистрировали 851 случай заражения коронавирусом. 224 пациенты выздоровели, но 25 спасти не удалось. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в самом Луцке, Ковеле и в Киверцовском районе.

COVID-19 на Волыни по состоянию на 28 мая:

  • Луцк – 168 случаев (5 летальных);
  • Луцкий район – 71 случай (2 летальных);
  • Ковель – 154 случая (4 летальных);
  • Ковельский район – 9 случаев;
  • Киверцовский район – 128 случаев (3 летальных);
  • Нововолынск – 72 случая (5 летальных);
  • Иваничевский район – 16 случаев;
  • Старовыжевский район – 48 случаев (2 летальных);
  • Маневицкий район – 46 случаев (2 летальных);
  • Гороховский район – 36 случаев;
  • Владимир-Волынский район – 31 случай (1 летальный);
  • Камень-Каширский район – 20 случаев (1 летальный)
  • Любомльский район – 14 случаев;
  • Локачинский район – 11 случаев;
  • Шацкий район – 8 случаев;
  • Рожищенский район – 7 случаев;
  • Турийский район – 6 случаев;
  • Любешовский район – 4 случая;
  • Ратновский район – 2 случая.

 

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Больница Волынь Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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