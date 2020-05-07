Психиатрические больницы оказались в сложнейшем положении, – Минздрав

Учреждения психологического профиля в Украине сейчас часто выполняют среди других социальную функцию, поэтому нагрузка на них особенно велика.

Проблемой является также их минимальное финансирование. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак во время ежедневного брифинга 7 мая, сообщает 24 канал.

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Заместительница главы Минздрава считает, что вхождение в медицинскую реформу для медицинских учреждений такого профиля должно происходить "более постепенно".

Сеть этих заведений очень велика, кроватей очень много. Для этого надо было определить потоки пациентов, структуру госпитализации. Часть пациентов в психиатрических больницах – люди, которые должны были бы находиться в гериатрических пансионатах – заведениях для престарелых, или в учреждениях социального учреждения,

– сказала она.

В то же время медицинский персонал продолжает увольняться из-за минимальных зарплат или же теряет работу после сокращений. В Минздраве говорят, что продолжают работу над увеличением финансирования и комплексным решением проблемы.

Как собираются исправлять эту ситуацию в Минздраве

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что психиатрические больницы оказались на грани закрытия и увольнения работников из-за внедрения второго этапа медицинской реформы.

Так, 5 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что они приняли решение об изменении финансирования, которое по сути блокирует медицинскую реформу.

Она же предлагала, чтобы деньги шли за услуги, а не всем одинаково. Это бы позволило создать здоровую конкуренцию и эффективное использование бюджетных средств.

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