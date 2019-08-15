Психические нарушения и рак: как они связаны

У 3 из 10 пациентов с онкологическими заболеваниями существуют проблемы психоэмоционального характера. Только 1 из 10 пациентов получает квалифицированную консультацию специалиста.

Когда пациенту подтверждают диагноз онкозаболевания, эта новость может вызвать появление депрессии, чувств тревоги и страха. В этом случае, важно понимать, что с проблемами психического характера необходимо бороться, рассказала онколог Татьяна Скрипец.

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Депрессия у пациента с онкозаболеванием также поддается терапии, как и у пациента без онкологии.

У скольких людей с онкологией присутствуют психические расстройства?

По оценкам, у 1/3 пациентов, уровень психических расстройств в 3 раза выше, чем среди населения в целом. В мире 8-24% людей с онкологией живут с депрессией. Молодые люди более подвержены риску депрессии.



У каждого третьего человека с раком присутствуют психические нарушения

Почему это реальная проблема и почему пациенты не получают квалифицированную помощь?

Онкология, депрессия и тревога имеют общие симптомы: усталость, снижение аппетита и веса. Это затрудняет распознавание психических расстройств. Часто, в команде врачей не хватает квалифицированных специалистов – психологов и психиатров. Из-за того, что на лечения рака уходит много времени и денег, пациенты считают свое психическое здоровье менее важным.

Почему важно лечить не только онкологическое заболевание?

При психических расстройствах могут ухудшиться результаты терапии. В одном из исследований, пациенты, у которых была депрессия, показывали более плохие результаты выживания.



Здоровая психика повышает шансы на выживание у онкобольных

Почему так происходит?

Пациенты с депрессией чаще нарушают план терапии, употребляют алкоголь. Другое исследование показало, что те пациенты, которые проходили лечение от депрессии, имели более высокий показатель средней продолжительности жизни, чем пациенты с не корректируемыми симптомами депрессии.

Пациенты, получающие специализированную помощь, отмечают улучшение качества жизни во время химиотерапии.

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