На сколько лет психические расстройства сокращают жизнь

Психические расстройства не только приносят ежедневный дискомфорт, но и часто становятся причиной преждевременной смерти.

Ранее ученые вычислили, что душевные болезни сокращают жизнь в среднем на 15 лет.

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Ныне исследователи из Дании, которые работали под руководством профессора Томаса Лаурсена (Thomas Laursen), решили более детально проанализировать связь ментальных расстройств и смертности.



Психические болезни забирают 10 лет жизни

В выборку вошли 7 369 926 человек, проживавших на территории Дании в промежутке с 1995 по 2015 год. Ученые обращали особое внимание на возраст, в котором человеку поставили диагноз. Это позволило установить ожидаемую продолжительность жизни и отнять от нее "потерянные" годы.

Согласно выводам исследователей, смертность среди душевнобольных примерно вдвое выше, чем в среднем в популяции: 28 человек в год против 12.

Психические заболевания укорачивают жизнь мужчинам на 10 лет, а женщинам на 7. При этом психические расстройства "воруют" больше лет жизни, чем соматические (за исключением онкологических заболеваний).

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