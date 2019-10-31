Психоанализ самых популярных костюмов на Хэллоуин: что диктует ваше подсознание

В любой другой день года горничная – это просто горничная, а Бэтмен – просто Бэтмен. Эксперты говорят, что наши костюмы на Хэллоуин часто является подсознательным выбором.

В этот день люди имеют возможность раскрыть скрытые черты личности и отказаться от общественных правил и норм. Это и возможность высказаться о том, о чем, как правило, не позволяют высказываться, сообщает U.S.News.

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Политические деятели

Это может быть любая известная фигура, вроде Дональда Трампа, Барака Обамы и Владимира Путина. По словам профессора психологии Салли Фостер, люди одеваются в тех, кому подражают или презирают. Это касается не только политиков, но и известных личностей: кинозвезд, певцов, шоуменов, спортсменов и других.

Также в многих случаях люди хотят продемонстрировать или свою позицию, или похвастаться знаниями о политической кухне, новостях спорта или шоу-бизнеса. Люди часто хотят, чтобы окружение считало их умными и "в теме", и это желание вполне нормальное.

Психоанализ костюмов на Хэллоуин

Детские костюмы

Выбор детей, как правило, имитирует традиционные гендерные роли.

Дети тянутся к тому, чем они хотят быть,

– говорит клинический психолог Джош Хуберман из Нью-Йорка.

Дети хотят быть сильными и способными столкнуться с миром, и костюмы на Хэллоуин – просто реализация их желаний.

Смерть с косой

Нас притягивает то, что нас пугает. Одеваясь как то, чего мы боимся, мы чувствуем себя защищенными от этого, ведь наш мозг способен считать, что если мы "превратимся" в что-то плохое, то оно нас не тронет.

Вампиры

В основе вампирах лежит сексуальная страсть – искушение хищником,

– говорит Фон Орнштайнер.

Например, кусание шеи – это форма интимного контакта, часто связанная с желанием получить контроль над другим человеком. Мы хотим привлекать и быть соблазнительными, но в таком образе только на Хэллоуин можно чувствовать себя в безопасности и в своей тарелке.



Костюм вампира на Хэллоуин – что означает?

Принцесса

Одевшись в Золушку или Белоснежку девушки подсознательно стремятся вернуться к невинности юного возраста, когда жизнь была безопасной и простой.

Супергерои

Люди, которые надевают костюмы супергероев, часто пытаются реализовать свои детские фантазии о спасении мира и уничтожении зла.

Такие костюмы олицетворяют желание быть смелыми, сильными и, конечно, чтобы тобой восхищались.

Стоит заметить, что есть люди, которые просто выражают любовь к персонажу.

Соблазнительная монахиня

Это подсознательное стремление продемонстрировать здоровый конфликт личности, ведь это смесь чистоты и покорности, и в тот же момент доминантности и сладострастия.

Обе эти стороны сексуальности часто есть в одном человеке и обычно он не может решить, какая преобладает.



Почему девушки надевают костюм монахини

Готовьтесь к тому, что на Хэллоуин вы увидите множество людей в откровенных нарядах. 364 дня в году они ведут привычный образ жизни и мечтают о том, чтобы побыть в центре внимания. Часто взрослые, которые надевают откровенные наряды на Хэллоуин, являются скромными и мягкими людьми в повседневной жизни.

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