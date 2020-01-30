Психологи ответили, какой метод лучше мотивирует детей к обучению

Психологи утверждают, что детей лучше мотивирует и концентрирует похвала, а не ссоры и наказания.

Для того, чтобы дети лучше контактировали с учителями и концентрировались на обучении, их нужно хвалить, а не ругать, об этом говорится в исследовании на Educational Psychology.

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Оказалось, что ребенка нужно больше хвалить за примерное поведение и меньше ругать за шалости. Специалисты пришли к такому выводу после того, как три года наблюдали за 2536 учениками в возрасте от 5 до 12 лет.

Исследование охватило 151 класс в 19 начальных школах в Теннесси, Юте и Миссури. В половине из исследованных классов была специальная форма обучения – школьникам рассказывали об их социальных навыках, которыми они должны пользоваться в школе и вознаграждали, если они ими руководствовались. В остальных школах учителя пользовались обычными методами воспитания детей.

В течение такого длительного наблюдения за учениками, ученые заметили, что чем больше учителя хвалят ребенка, тем лучше он идет с ними на контакт и концентрируется на обучении предмету.

В тех классах, где больше хвалили, ученики на 20-30% тратили больше времени на продуктивное общение с учителем или сосредоточенную работу над задачей, чего не скажешь о тех классах, в которых учителя чаще всего применяли методы наказания.

К сожалению, предыдущие исследования показали, что учителя часто склонны наказывать учеников за непослушание так же и даже чаще, чем хвалить за надлежащее поведение. Похвала – это форма обратной связи с учителями, и ученики нуждаются в ней, чтобы понять, чего от них ждут,

– рассказывает автор исследования Пол Калдарелла.

Согласно результатам исследования, похвала вдохновляет учеников работать лучше, а особенно тех, кому учеба дается сложнее или демонстрирует асоциальное поведение.

Специалисты отмечают, что результаты этого исследования справедливы ко всем учебным заведениям и учителям, ведь часть из них работала без знаний нюансов программы – на интуитивном уровне.

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