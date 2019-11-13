Психологическое насилие: виды и вред

10 Читати новину українською
Психологическое насилие
Психологическое насилие / unsplash.com

Психологическое насилие – это причинение другому человеку страданий с помощью специфических способов взаимодействия.

Феномен психологического насилия чаще всего свойственен партнерским, супружеским и детско-родительским отношениям. Именно в этих сферах люди зачастую боятся потерять важную для них связь, что затрудняет противостояние насильнику, рассказала психолог Ольга Викторова.

Читайте также: Почему нестабильные романтические отношения вредны: объяснение

При этом психологическое насилие не исключено и в других сферах отношений: дружеских, деловых.

Проявления психологического насилия

  • унижение
  • насмешки
  • манипулирование
  • шантаж
  • некорректная критика
  • образы
  • обесценивание
  • Использование чувства вины, страха, мнимых обязательств
  • Подчинение и контроль
  • угрозы

Психологічне насильство шкодить особистості Психологическое насилие вредит личности

Источник психологического насилия

Как правило, оба – и моральный насильник, и его жертва – сформировали такое поведение с детства. Тенденция к психологическому насилию и позиции жертвы закладывается через детско-родительские отношения и отношения в родительской семье.

Чаще всего это такие же примеры психологического и/или физического насилия, применения родителями некорректных воспитательных воздействий, неблагоприятная психологическая атмосфера, передача неадекватных моделей поведения ребенку. Так же к подобному стилю взаимоотношений часто прибегают люди, имеющие пограничное расстройство личности.

Влияние психического насилия

Стоит помнить, что не каждый элемент неудачного общения или конфликта заслуживает ярлыка "психологическое насилие", и не каждый человек, осокрбивший наши чувства – насильник. Природа человека такова, что все мы время от времени используем запрещенные приемы взаимодействия, особенно в важных для нас ситуациях. Вопрос в том, единственный ли это способ построения отношений и как часто он повторяется.

Если у вас есть подозрения, что вы стали жертвой психологического насилия или его источником – обратитесь за консультацией к специалисту: нахождение в таких отношениях оказывает разрушительное воздействие на личность и психику, как взрослую, так и детскую.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Что делать, когда закладывает уши
сегодня
5385
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Психология
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
сегодня 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
Настя Сукач 754
Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
12 ноября 07:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 25487
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
9 ноября 15:44 Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
Ірина Полицька 244903
День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
1 ноября 16:47 День вегана: полезно или нет отказываться от пищи животного происхождения
Ірина Полицька 5036
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 105207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук