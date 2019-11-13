Психологическое насилие: виды и вред

Психологическое насилие – это причинение другому человеку страданий с помощью специфических способов взаимодействия.

Феномен психологического насилия чаще всего свойственен партнерским, супружеским и детско-родительским отношениям. Именно в этих сферах люди зачастую боятся потерять важную для них связь, что затрудняет противостояние насильнику, рассказала психолог Ольга Викторова.

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При этом психологическое насилие не исключено и в других сферах отношений: дружеских, деловых.

Проявления психологического насилия

унижение

насмешки

манипулирование

шантаж

некорректная критика

образы

обесценивание

Использование чувства вины, страха, мнимых обязательств

Подчинение и контроль

угрозы

Психологическое насилие вредит личности

Источник психологического насилия

Как правило, оба – и моральный насильник, и его жертва – сформировали такое поведение с детства. Тенденция к психологическому насилию и позиции жертвы закладывается через детско-родительские отношения и отношения в родительской семье.

Чаще всего это такие же примеры психологического и/или физического насилия, применения родителями некорректных воспитательных воздействий, неблагоприятная психологическая атмосфера, передача неадекватных моделей поведения ребенку. Так же к подобному стилю взаимоотношений часто прибегают люди, имеющие пограничное расстройство личности.

Влияние психического насилия

Стоит помнить, что не каждый элемент неудачного общения или конфликта заслуживает ярлыка "психологическое насилие", и не каждый человек, осокрбивший наши чувства – насильник. Природа человека такова, что все мы время от времени используем запрещенные приемы взаимодействия, особенно в важных для нас ситуациях. Вопрос в том, единственный ли это способ построения отношений и как часто он повторяется.

Если у вас есть подозрения, что вы стали жертвой психологического насилия или его источником – обратитесь за консультацией к специалисту: нахождение в таких отношениях оказывает разрушительное воздействие на личность и психику, как взрослую, так и детскую.

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