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В психоневрологическом интернате в Мукачево обнаружили вспышку коронавируса

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В психоневрологическом интернате в Мукачево зафиксирована вспышка коронавируса
В психоневрологическом интернате в Мукачево зафиксирована вспышка коронавируса / Getty Images

За прошедшие сутки в Мукачево зафиксировали 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные были из областного психоневрологического интернатного учреждения.

Об этом сообщает исполняющий обязанности директора коммунального неприбыльного предприятия "Мукачевская центральная районная больница" Евгений Мешко, пишет УНИАН.

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Мешко подтвердил, что 26 новых случаев связаны с одним заведением, в котором было отобрано 180 образцов для проведения ПЦР-тестирования. 130 результатов уже получено, еще 50 тестов – в работе.

Все инфицированные находятся на обсервации в пределах заведения. Также состояние больных легкое – течение болезни у большинства пациентов протекает бессимптомно.

К сожалению, инфекция попала внутрь заведения – заболел один из работников и, соответственно, есть там вспышка,
– сказал он.

Евгений Мешко добавил, что следующие результаты станут известны сегодня, 20 мая. В интернатном учреждении насчитывается 230 подопечных и работников.

"Сейчас мы работаем над ликвидацией этой вспышки и тем, чтобы не допустить распространения инфекции за пределы заведения", – добавил руководитель штаба.

Добавим, что в Закарпатской области 922 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Новости Закарпатья Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь
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