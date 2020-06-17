В психоневрологическом интернате на Закарпатье 6 пациентов умерли за две недели, за последний месяц там также зафиксировали случаи заболевания среди работников центра.

Так, за последний месяц коронавирусную болезнь обнаружили у 8 работников интерната. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола и подтвердил руководитель Перечинской районной первичной медико-санитарной помощи Юрий Малышко.

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3 работников сейчас на лечении в Ужгороде, а еще 5 лечатся на дому амбулаторно. Кроме того, за две недели июня умерли 6 пациентов психоневрологического интерната,

– сообщил журналист.

Журналист также рассказал, что директор заведения Оксана Игнатижак отметила, что это не критическая цифра, ведь пациенты с расстройствами психики умирают ежемесячно.

Но по его данным, ранее в заведении умирало не более 1-2 пациентов в месяц, а тут всего за 15 дней – 6 человек".

После того, как заболевание COVID-19 обнаружили у работников учреждения, пациентов с расстройствами психики не тестировали.

Журналист также заявил, что от него пытались скрыть некоторую информацию.

Когда я спросил сколько людей здесь умерло по месяцам с начала года – предоставлять информацию отказалась, потом пробовали отправить меня за цифрами в областную администрацию и в конце сказали, что не имеют желания давать мне такие цифры и отправила подавать официальный запрос,

– рассказал Виталий Глагола.

Он отметил, что уже готовит информационный запрос и призвал правоохранителей проверить почему в интернате в разы выросла смертность среди психически больных пациентов в то время когда 8 работников заведения болеют коронавирусной болезнью.

Интересно и то, что против руководителей учреждения уже составляли уголовное производство.

В ноябре 2015 прошлого года комиссия уполномоченных по правам человека совершила первый визит в этот интернат и увиденное там вызвало настоящий шок: больных держали в нечеловеческих условиях и заставляли работать. Они ухаживали за скотом, ухаживали за 20 коровами, 19 свиньями, работали на поле и почти не бывали в интернате. Некоторых держали за дверью с решетками.