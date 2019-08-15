Психопат, социопат или параноик: в чем разница

Люди часто путают социопата и психопата, потому что первый похож на второго. Ключевая разница следующая: психопат таким родился, а социопат таким становится.

Параноик отличается от других тем, что он адаптирован в обществе.

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1. Психопаты

Психопаты – это те, кто имеют в основном врожденную неполноценность высшей нервной деятельности и дисгармонию ее развития.

Психопаты имеют склонность обманывать, воровать, причинять вред и другим образом манипулировать людьми, пренебрегать законами, общественными правилами и моральными нормами.

Психопатия имеет разные типы: параноидный, истерический, шизоидный и тому подобное.

2. Социопаты

Социопатия – это также разновидность психопатии, но приобретенной вследствие воздействия окружающей обстановки и среды. Социопаты "страдают" от недостатка "чувства моральной ответственности и социальной совести".

У социопата нет системы ценностей, а к жизни человека он относится с полным пренебрежением, даже с отвращением и ярым цинизмом. Свою потребность он стремится удовлетворить любой ценой, пусть даже для достижения своей цели ему нужно "переступить" через законы.

Любой же упрек со стороны, любое указание на ошибочность действий социопата, любая критика или осуждение его действий — и он "взрывается", впадая в состояние неудержимой агрессии. И чем дальше прогрессирует заболевание, тем тверже больной убеждается, что поступает он правильно. Все чаще он находится с окружением в состоянии непримиримой войны, и все чаще у него возникает агрессивное состояние.

3. Параноики

Такой человек видит в других потенциальную угрозу для собственной безопасности. Параноик убежден, что окружение настроено исключительно негативно, партнер ему изменяет, а близкие вот прям сейчас должны бросить.

Отличие параноика от двоих других в том, что он полностью адаптирован в обществе. Такие люди верят в искреннюю любовь и привязанность. Однако, хоть один повод для сомнения в отношениях – и сразу проявляется агрессия, злость.

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