Психопатические черты личности помогают достичь успеха в карьере

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Успешные психопаты
Успешные психопаты / unsplash.com

Лица с психопатическими чертами нередко достигают успеха в карьере. Бессердечность и манипулятивность помогает им в этом.

Речь идет об "успешных психопатах" – людей с выраженными психопатическими чертами, которые при этом социально адаптированы и могут похвастаться достижениями более чем в одной сфере жизни.

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В выборку сербских психологов попали 212 человек с разным опытом работы – от нескольких месяцев до десятков лет. Ученые сосредоточились на таких показателях профессионального успеха, как должность, зарплата, премии и субъективная оценка достижений.

С психопатических черт важнейшими оказались недостаток эмпатии и склонность к манипуляциям.

Маніпуляції допомагають будувати кар'єру
Манипуляции помогают строить карьеру

Оказалось, что манипуляторы нередко занимают руководящие должности, чаще получают премии и высокую зарплату, чем люди, у которых отсутствуют эти черты.

Как правило, в манипулятивных участников было хорошее образование. Отсутствие эмпатии тоже коррелировал с получением бонусов и подъемом по карьерной лестнице.

Отмечается, что люди воспринимают манипулятивность как лидерские качества и относят ее к уверенности в себе и харизме. Недостаток эмпатии позволяет работникам сохранять невозмутимость в стрессовых ситуациях. При этом такая психопатическая черта, как импульсивность, наоборот, мешает продвигаться в карьере.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Психология
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