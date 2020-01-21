В Украине впервые за три года зафиксировали птичий грипп: симптомы болезни
На частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
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Главный ветеринарный инспектор Винницкой области 18 января после обнаружения гибели птицы объявил карантин на предприятии на 72 часа. Впоследствии после исследования проб биоматериала эксперты установили диагноз – грипп птицы.
По состоянию на 1 января 2020 года на "Хуторе" содержалось около 98 тысяч поголовья птиц, из которых погибло 4856, а, как сообщает Всемирная организация охраны здоровья животных, остальных кур пришлось зарезать.
В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Добавим, что это первый случай птичьего гриппа за последние три года. Последняя большая эпидемия заболевания наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов, когда возбудитель вируса попал вместе с перелетными птицами из Азии.
Симптомы птичьего гриппа у домашней птицы
Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной. Болезнь протекает в мгновенной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо заблаговременных симптомов.
Как птичий грипп передается?
Птицы – птицы. Зараженные птицы распространяют вирус через свою слюну, носовые секреции и фекалии. Домашние птицы могут быть инфицированы вирусом птичьего гриппа через непосредственные контакты с инфицированными птицами или другими инфицированными птицами, или через контакт с поверхностью (земля, глина или клетки), или с пищей, которая заражена вирусом.
Птицы – человек. Чаще всего люди заражались птичьим гриппом через непосредственный контакт с инфицированными птицами, поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Распространение вирусов птичьего гриппа от одного человека к другому бывает очень редко.
Симптомы птичьего гриппа у людей
– симптомы типичные для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах);
– может появиться инфекция глаз, пневмония, тяжелые респираторные заболевания.
Отметим, что с 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа.
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