В Украине впервые за три года зафиксировали птичий грипп: симптомы болезни

На частном предприятии "Хутор" в селе Бугаков Немировского района Винницкой области зафиксировали вспышку птичьего гриппа.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

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Главный ветеринарный инспектор Винницкой области 18 января после обнаружения гибели птицы объявил карантин на предприятии на 72 часа. Впоследствии после исследования проб биоматериала эксперты установили диагноз – грипп птицы.

По состоянию на 1 января 2020 года на "Хуторе" содержалось около 98 тысяч поголовья птиц, из которых погибло 4856, а, как сообщает Всемирная организация охраны здоровья животных, остальных кур пришлось зарезать.

В очаге заболевания принимаются меры по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что это первый случай птичьего гриппа за последние три года. Последняя большая эпидемия заболевания наблюдалась в Европе зимой 2016-2017 годов, когда возбудитель вируса попал вместе с перелетными птицами из Азии.

Птичий грипп – что это? Инфекционное заболевание птицы, вызванное вирусами гриппа А H5N1 , который бывает в основном у птиц, очень заразен среди них и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе разнообразных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Вирусы данного гриппа могут редко заразить человека.

Симптомы птичьего гриппа у домашней птицы

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной. Болезнь протекает в мгновенной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо заблаговременных симптомов.

Как птичий грипп передается?

Птицы – птицы. Зараженные птицы распространяют вирус через свою слюну, носовые секреции и фекалии. Домашние птицы могут быть инфицированы вирусом птичьего гриппа через непосредственные контакты с инфицированными птицами или другими инфицированными птицами, или через контакт с поверхностью (земля, глина или клетки), или с пищей, которая заражена вирусом.

Птицы – человек. Чаще всего люди заражались птичьим гриппом через непосредственный контакт с инфицированными птицами, поверхностью, зараженной секрецией или выделениями инфицированных птиц. Распространение вирусов птичьего гриппа от одного человека к другому бывает очень редко.

Симптомы птичьего гриппа у людей

– симптомы типичные для обычного гриппа (температура, кашель, боль в горле и боль в мышцах);

– может появиться инфекция глаз, пневмония, тяжелые респираторные заболевания.

Отметим, что с 1997 года было зарегистрировано более 100 подтвержденных случаев заражения людей вирусами птичьего гриппа.

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