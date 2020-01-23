Птичий грипп в Украине: в Держпродспоживслужбе назвали пищу, которой следует избегать

В Украине впервые за три года зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей не рекомендует покупать продукты птицеводства (тушки птиц и яйца) в местах стихийной торговли.

Об этом говорится в заявлении Держпродспоживслужбы на официальном сайте. Так, украинцам рекомендуют не покупать тушки птиц и яйца в местах стихийной торговли из-за зарегистрированной в стране вспышки птичьего гриппа. Эти продукты нужно покупать только на официальных рынках, в магазинах и официальной торговой сети.

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Кроме того, как начальник Управления здравоохранения животных Держпродспоживслужбы Николай Сонько подчеркнул, мясо птицы не стоит употреблять без предварительной термической обработки. Он пояснил, что птичий грипп невозможно остановить на границе, ведь основным фактором распространения являются инфицированные дикие перелетные птицы.

"Во время вспышки птичьего гриппа среди птиц существует возможный риск и для людей в результате непосредственных или близких контактов с инфицированными птицами. Однако пока нет зарегистрированных случаев, чтобы источником заболевания людей птичьим гриппом было птичье мясо или яйца, но чтобы обезопасить себя от негативных последствий, следует воздержаться от покупки мяса птицы в местах стихийной торговли", – добавил Сонько.

Птичий грипп – что это? Инфекционное заболевание птицы, которое вызвано вирусами гриппа А – H5N1, который бывает в основном у птиц, очень заразный и может быть причиной их смерти. Птичий грипп относится к большой группе различных вирусов гриппа, которые сначала поражают птиц. Такие вирусы редко могут заразить человека.

Впервые за три года в Украине зафиксирована вспышка птичьего гриппа, произошло это на частном предприятии "Хутор" в селе Бугаково Немировского района Винницкой области, где содержалось около 98 тысяч поголовья птиц, из которых погибло 4 856, а остальных пришлось зарезать. В настоящее время продолжаются мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя гриппа птицы.

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