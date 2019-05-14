Как правильно мерить пульс

Необходимо постоянно следить за артериальным давлением и частотой сердцебиения, ведь изменения этих двух показателей часто могут сигнализировать о проблемах глубоко внутри организма. Чтобы контролировать состояние здоровья, необходимо знать, как правильно измерить пульс.

Кардиолог Ольга Савонина отмечает, что пульсовая волна возникает при выталкивании крови из левого желудочка в аорту и распространяется по артериям.

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При исследовании пульса важно учесть:

частоту;

ритмичность;

напряжение.

Частота пульса подсчитывается за 30 секунд и умножается на 2 или 15 секунд и умножается на 4. А при неправильном ритме в течение 1 минуты.

Ритмичность пульса определяется по регулярности пульсовых волн и они должны быть через одинаковые промежутки времени. Если этого нет – значит пульс неправильный (аритмичный).

Различают пульс твердый и мягкий. Степень напряжения пульса зависит от уровня артериального давления. Чем выше артериальное давление, тем более напряженный пульс.

Как правильно измерять пульс

1. Поверните руку ладонью вверх.

2. Другой рукой обхватите кисть так, чтобы три пальца лежали на лучевой артерии у основания большого пальца (как на фото).



Три пальца должны лежать на лучевой артерии у основания большого пальца

3. Нащупав лучевую артерию прижмите ее, и вы почувствуете курсовую волну как удар или толчок

4. Посчитайте количество ударов, как было сказано выше.

Норма сердечных сокращений

У мужчин 60-80 ударов в минуту. У женщин – на 5-10 ударов больше.

Под влиянием различных факторов частота пульса может колебаться в довольно широких пределах. У здорового взрослого человека:

Наименьшая частота пульса в положении лежа.

В положении сидя пульс учащается на 4-6 ударов.

В положении стоя – еще на 10-14 ударов.

Изменяется частота сердечных сокращений в течение суток:

С 8 до 12 часов – она максимальна. До 14 часов пульс постепенно замедляется. С 15 часов снова несколько учащается, достигая наибольшей величины до 18-20 часов. В середине ночи, когда человек спит, пульс медленный.

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