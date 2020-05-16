Пуповину перевязали защитной маской: удивительная история родов из США

В американском штате Кентукки беременная женщина не смогла попасть в больницу. Роды на автомобильной стоянке принимал ее муж, пуповину он перевязал защитной маской.

Отец – в роли акушера

Сара Роуз Патрик, которая вместе с мужем приехала на роды в медучреждение Луисвилла, не смогла попасть внутрь. Главные двери были закрыты. Об этом роженица рассказала CNN.

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Искать другой вход у супругов времени не было, поэтому будущему отцу Дэвиду пришлось встретиться с сыном прямо на автомобильной стоянке. Советы новоиспеченному акушеру давал по телефону диспетчер 911. Пуповину мужчине не было чем перевязать, так он догадался использовать защитную маску жены.

Принимать роды у собственной жены, на холоде, ночью, посреди улицы, когда вокруг – коронавирус, – это последнее, чего можно пожелать,

– делится воспоминаниями Дэвид.

Оправдание врачей

Лишь после того, как малыш появился на свет, к родителям вышли работники больницы. Сару Роуз и ее ребенка госпитализировали. Персонал не может объяснить, почему раздвижные двери заведения были заблокированы, ведь этот вход – постоянно открыт.

Пациенты всегда могут попасть в больницу посреди ночи через отделение неотложной помощи или заехать за вход в отделение, расположенное в передней части здания. Оба эти входа открыты 24 часа в сутки,

– говорят в больнице.



Нави Бонд Патрик / Фото CNN

Патрики на медучреждение не жалуются, говорят, что рады, что все обошлось. Это уже третий ребенок супругов.