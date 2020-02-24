Пустые полки маркетов и туристы в масках: как живет охваченная коронавирусом Италия – фото
В Италии возникла серьезная вспышка коронавируса: 5 человек погибли, еще более 200 – инфицированы. У людей началась паника, и они скупают все продукты в супермаркетах, стараются не выходить на улицы, а школы и университеты – закрыты.
Какова ситуация в Италии с коронавирусом
В Италии каждый день увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на 24 февраля известно о 203 случаях заражения, 18 человек находятся в реанимации. Еще 5 человек, к сожалению, умерли.
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Больше всего коронавирус распространился в северных и центральных регионах Италии: Ломбардия, Венето, Пьемонт, Эмилия-Романья, Лацио. Из-за чрезвычайной ситуации с распространением вируса итальянские власти ввели в этих районах ограничения на передвижение.
Кроме того, итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, там отменили все общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. Въезд в муниципалитеты также закрыт.
Как живет Италия в условиях вспышки коронавируса
Из-за распространения коронавируса десятки городов в северных провинциях Италии закрыли на карантин. Там не работают школы, университеты, магазины, музеи, а государственные учреждения работают в ограниченном режиме. Ситуацию в городах патрулируют полицейские – карабинеры.
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Как видно на опубликованных в сети фото, почти все жители страны и туристы ходят в масках.
Туристы в Италии / фото из соцсетей
Да и в целом количество путешественников на улицах Италии резко уменьшилось. Ранее переполненные площади, кафе и пиццерии теперь пустуют, либо вообще закрыты.
Люди на улицах Италии ходят в масках из-за коронавируса / фото из соцсетей
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В большинстве городов люди скупили все продукты питания, а полки в супермаркетах остались пусты. Также итальянцы массово скупают дезинфицирующие средства, медицинские маски и респираторы.
Полупустые прилавки супермаркетов в Италии / фото из соцсетей