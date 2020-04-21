Работа на карантине помогает сохранить психическое здоровье

Люди переносят изоляцию лучше, когда заняты работой. Занятость положительно влияет на их психологическое состояние.

К такому выводу пришли китайские ученые.

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Как проходило исследование?

Они начали исследования в первый месяц карантина после вспышки COVID-19 в Ухане. В выборку попали 369 взрослых из 64 регионов Китая.

Каждый участник прошел тестирование по шкале дистресса Кесслера, которая показывает удовлетворенность жизнью, и шкале Short Form-12, которую используют для самостоятельной оценки состояния пациентов. У респондентов также спросили об их физической активности и работе в изоляции.

Результаты исследования

Выяснилось, что эмоциональное состояние людей, перешедших на удаленную работу во время карантина, было лучше, чем у тех, кто не работал.

Еще лучшие показатели физического и психического здоровья были у тех, кто продолжил работать в офисе на момент опроса. В частности, у них были самые низкие баллы по шкале дистресса и высокие – по шкале удовлетворенности жизнью.

Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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