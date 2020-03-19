Работает в турфирме и возил за границу группу людей: детали о больном коронавирусом из Житомира

Больной коронавирусом мужчина из Житомира солгал о людях, с которыми контактировал. Оказалось, что 49-летний мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, а с целой группой туристов.

Мужчина работает в туристической фирме и возвращался домой с группой туристов, сообщает Житомир.info со ссылкой на мэра Житомира Сергея Сухомлина.

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С помощью социальных сетей удалось установить, от которой турфирмы ездила группа и где именно она была. Утром планируют установить всех контактных лиц больного коронавирусом человека.

Пациент уверял, что находился на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из его туристической группы, ведь он о них не вспоминал вообще.

Сухомлин рассказал, что численность туристической группы пока неизвестна, и к сбору информации будут привлечены не только работники полиции, но и СБУ.

Ранее председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказывал, что больной указал, что возвращался в Украину вместе с другом и его сыном, но отказывался предоставить их данные.

Также больной рассказывал, что с 7 по 14 марта путешествовал по Германии и Австрии. По его словам, с того дня он находился на самоизоляции, а 18 марта у него появились симптомы коронавируса.

По состоянию на 19 марта, в Украине зафиксировали 21 случай заражения коронавирусом, 3 из которых летальные: в Радомышле, Ивано-Франковске и в Черновицкой области.

Детали о больном коронавирусом мужчине из Житомира: видео Житомир.info



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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