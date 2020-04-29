Работают ли стоматологи в Киеве

В Киеве продолжает действовать ограничение предоставления услуг стоматологов до завершения карантина, кроме неотложных случаев. Решение о неотложности в каждом отдельном случае принимает стоматолог.

Про ситуацию со стоматологией в Киеве сообщил 29 апреля на брифинге мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что речь идет о плановых стоматологических услугах.

Читайте также COVID-19 в Киеве: за сутки выявили 43 случая заражения, 1 человек умер

Под временный вынужденный запрет попала деятельность медучреждений, которые предоставляют такие услуги:

хирургическая стоматология,

терапевтическая стоматология,

детская стоматология.

"Такое решение обусловлено заботой о здоровье врачей. Ведь предоставление стоматологических услуг людям, больным коронавирусом, является опасным. Человек может даже не знать, что инфицирован", – сказал Кличко.

Он также прокомментировал информацию о том, что медиков-стоматологов в период карантина заставляют писать заявления на отпуск за свой счет.

"Введенный в Украине карантин не является поводом для увольнения сотрудников или отправки их в так называемый отпуск. Положения кодекса законов о труде дают такие права, и это касается не только стоматологии", – сказал городской голова Киева.



Могут ли медики отказать в госпитализации / Инфографика 24 канала