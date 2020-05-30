Работать стало еще труднее, – инфекционист рассказал о вероятности итальянского сценария в Киеве
Врач-инфекционист Киева Евгений Дубровский заявил, что дополнительную нагрузку на инфекционные больницы в Украине создают пациенты, которым нужно обязательно провериться на COVID-19.
В целом же ситуация в медицинских учреждениях остается сложной. Об этом Евгений Дубровский сказал в интервью Obozrevatel.
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Врач отметил, что работать стало еще тяжелее, а персонал на дежурстве увеличили. Количество карет скорой помощи также превышает норму.
Чтобы попасть планово в любой стационар, надо иметь справку, что у пациента нет COVID-19,
– пояснил он.
По словам Дубровского, наплыв пациентов в "инфекционки" стал очень большим. Например, в Киеве есть только три инфекционные больницы.
"Наплыв "скорых" сумасшедший. Отделения перегружены. Заполнены реанимационные боксы. О нагрузке на персонал я вообще молчу. Становится понятным, что произошло в Италии", – написал врач.
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Коронавирус в Киеве: главное
- За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них – 7 медиков. По состоянию на 30 мая в Киеве обнаружили 2 904 больных COVID-19.
- За сутки в столице выздоровели 40 человек, всего с начала эпидемии побороли инфекцию 637 киевлян.
- Примечательно, что от общего количества больных коронавирусом в столице заболели 428 медработников – это около 24% от общего количества больных.