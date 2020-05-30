Врач-инфекционист Киева Евгений Дубровский заявил, что дополнительную нагрузку на инфекционные больницы в Украине создают пациенты, которым нужно обязательно провериться на COVID-19.

В целом же ситуация в медицинских учреждениях остается сложной. Об этом Евгений Дубровский сказал в интервью Obozrevatel.

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Врач отметил, что работать стало еще тяжелее, а персонал на дежурстве увеличили. Количество карет скорой помощи также превышает норму.

Чтобы попасть планово в любой стационар, надо иметь справку, что у пациента нет COVID-19,

– пояснил он.

По словам Дубровского, наплыв пациентов в "инфекционки" стал очень большим. Например, в Киеве есть только три инфекционные больницы.

"Наплыв "скорых" сумасшедший. Отделения перегружены. Заполнены реанимационные боксы. О нагрузке на персонал я вообще молчу. Становится понятным, что произошло в Италии", – написал врач.

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