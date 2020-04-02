24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Работники скорой, которые работают с больными коронавирусом, тоже получат надбавку – Минздрав

- Читати новину українською
Степанов: сотрудники скорой тоже получат надбавки к зарплатам / vesti.ua

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что работники скорой, которые работают с больными коронавирусом, тоже будут получать тройную оплату. По его словам, "экстренники" тоже входят в перечень тех, кому предусмотрены премии.

Возникло недоразумение, и к главе Минздрава начали поступать сообщения, что ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет. Об этом он сам рассказал в своем фейсбуке.

Важно В Украине подтвердили уже 804 случая коронавируса

Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но для того, чтобы избежать недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно,
– заверил Максим Степанов.

По его словам, обновленная информация в течение дня появится на сайте Министерства здравоохранения. Там пропишут все категории отдельно.

"Защита врачей – наш приоритет, и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи", – заверил глава Минздрава.

Надбавки для врачей: коротко

В Украине решили платить тройную зарплату врачам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Минздрав определил целый перечень врачей, которым предусмотрены надбавки:

  • экстренный медицинский техник;
  • врач-пульмонолог;
  • врач-инфекционист;
  • врач-патологоанатом;
  • врач-эпидемиолог;
  • врач-лаборант;
  • врач-анестезиолог;
  • врач-радиолог;
  • врач-бактериолог;
  • врач-рентгенолог;
  • врач-вирусолог;
  • врач общей практики – семейный врач;
  • врач-терапевт;
  • врач-педиатр;
  • врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
  • сестра медицинская;
  • младшая медицинская сестра (всех наименований);
  • регистратор медицинский;
  • сестра-хозяйка;
  • водитель.

 

Автор: Василий Денисюк
Теги: Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение Зарплата Максим Степанов Министерство здравоохранения Украины
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:25 В Китае снова зафиксировали вспышку коронавируса: 1 600 случаев за сутки
Лікування 18333
сегодня , 08:06 Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возросло
Лікування 12528
сегодня , 09:36 Коронавирус на Тернопольщине: заболели еще 8 человек, всего 106 случаев
Лікування 30110
сегодня , 08:08 Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Новини України 14259
сегодня , 12:00 Коронавирус в Украине: количество больных – 804
Лікування 164577
сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
Лікування 139473
сегодня , 06:00 Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
Новини України 24349
сегодня , 06:45 Курс гривны к доллару на фоне экономического кризиса: прогнозы
Статті 19350
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
1 апреля 06:20 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт
31 марта 16:57 Топ 5 мифов об удаленной работе: как не потерять эффективность
Олександр Бевза
30 марта 13:50 Обсервация или самоизоляция: меры, которые остановят распространение коронавируса
Анастасія Лукашевська
29 марта 21:30 Как выдержать карантин в одиночестве: практические советы психолога
Євгенія Мазур
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька

Новости
Больше новостей
Залиште відгук