Работники скорой, которые работают с больными коронавирусом, тоже получат надбавку – Минздрав

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что работники скорой, которые работают с больными коронавирусом, тоже будут получать тройную оплату. По его словам, "экстренники" тоже входят в перечень тех, кому предусмотрены премии.

Возникло недоразумение, и к главе Минздрава начали поступать сообщения, что ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет. Об этом он сам рассказал в своем фейсбуке.

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Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но для того, чтобы избежать недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно,

– заверил Максим Степанов.

По его словам, обновленная информация в течение дня появится на сайте Министерства здравоохранения. Там пропишут все категории отдельно.

"Защита врачей – наш приоритет, и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи", – заверил глава Минздрава.

Надбавки для врачей: коротко

В Украине решили платить тройную зарплату врачам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Минздрав определил целый перечень врачей, которым предусмотрены надбавки: