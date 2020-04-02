Работники скорой, которые работают с больными коронавирусом, тоже получат надбавку – Минздрав
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что работники скорой, которые работают с больными коронавирусом, тоже будут получать тройную оплату. По его словам, "экстренники" тоже входят в перечень тех, кому предусмотрены премии.
Возникло недоразумение, и к главе Минздрава начали поступать сообщения, что ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет. Об этом он сам рассказал в своем фейсбуке.
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Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но для того, чтобы избежать недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно,
– заверил Максим Степанов.
По его словам, обновленная информация в течение дня появится на сайте Министерства здравоохранения. Там пропишут все категории отдельно.
"Защита врачей – наш приоритет, и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи", – заверил глава Минздрава.
Надбавки для врачей: коротко
В Украине решили платить тройную зарплату врачам, работающим с больными коронавирусом пациентами. Минздрав определил целый перечень врачей, которым предусмотрены надбавки:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики – семейный врач;
- врач-терапевт;
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятых лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19;
- сестра медицинская;
- младшая медицинская сестра (всех наименований);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
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