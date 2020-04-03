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Работников скорой на Буковине отправили на карантин

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Пациенты при вызове скрывали информацию / UA-NEWS.LIGA.NET

Из-за того, что люди при вызове скорой скрывали информацию, на Буковине пришлось отправить на карантин две бригады скорой помощи. И это во время, когда медиков катастрофически не хватает, а количество вызовов увеличилось в несколько раз.

Как рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Черновицкой области Владимир Еленев в комментарии 24 каналу, сейчас 9 человек еще остаются в изоляции, а 2 человек после исчерпания срока карантина отпустили.

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Произошло это после того, как пациенты не признавались, что приехали из-за границы или контактировали с тем, кто там недавно был. Так, в одном из случаев врачи без костюмов специальной защиты приехали к больным, чтобы сбить температуру. Лишь позже оказалось, что у одного из пациентов был COVID-19.

Перед тем, как направить бригаду скорой, диспетчер ставит ряд вопросов. На них просят отвечать честно, чтобы никому не навредить.

Люди обязательно должны сказать об истории путешествий за границу или контактов. Но почему-то не говорят, а для нас это вопрос защиты персонала, ведь они должны знать, надевать защитные костюмы,
–  отметил Еленев.

По словам руководителя центра скорой медпомощи в Черновицкой области, фельдшеров как и водителей в городе не хватает. На информацию о том, что работникам будут поднимать зарплату, пока не откликнулись люди, которые хотели бы присоединиться к команде скорой помощи.

Кроме того, в области по состоянию на 1 апреля было 10 инфицированных врачей, которые конечно, отстранены от работы. Из них четверо были инфицированы на рабочем месте, по словам председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, еще 6 инфицировались не в больницах.

На Буковине уже 171 выявленный случай COVID-19, 5 человек в регионе умерли. В полночь 3 апреля ввели режим запрета въезда и выезда из Черновицкой области.

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Автор: Вероника Климская
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Здоровье Медицина Новости Черновцов Больница
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