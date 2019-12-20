Рада дала старт новой системе трансплантации

Верховная Рада поддержала законопроект, который урегулирует вопросы трансплантации человеческих органов в Украине.

За законопроект "о внесении изменений в некоторые законодательные акты, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человека" проголосовали 320 народных депутатов.

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Почему этот закон важен?

До сих пор вопрос трансплантации был не урегулирован и такие операции почти не происходили. Для пересадки органов украинцам нужно было ехать за границу. Так, в 2017 году 226 украинцев были направлены на лечение (трансплантация органов и костного мозга), в 2018 – 278, а только за первое полугодие 2019 года – 301.



В Украине создали новую систему трансплантации \ unsplash.com

В Украине же в 2017 году было сделано 127 операций по пересадке органов, в 2018 – 129, в 2019 (по состоянию на 22 июля) – 38.

Если бы этот закон не приняли, то вся трансплантация была бы заблокирована с 2020 года.

Законопроект вносит изменения и позволит:

Проводить трансплантации костного мозга не только от родственников;

Создание реестра доноров, но только с 1 января 2021 года;

Дает старт развитию трансплантации в Украине.

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