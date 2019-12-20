Совет ликвидирует бюрократию и коррупцию в сфере здравоохранения

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за изменения в проекте об искусственных бюрократических барьерах и коррупционных факторах в сфере здравоохранения.

За изменения в законопроекте проголосовали 259 народных депутатов.

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Что предусматривает законопроект

Ликвидацию бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения. В частности, создание правовых условий для ввоза незарегистрированных лекарств, сокращение времени на вывод на украинский рынок генерических лекарственных препаратов.

Законопроект также предусматривает развитие системы службы крови и регулирование ввоза на территорию Украины наркотических средств.



Законопроект регулирует вывоз донорской крови за пределы Украины / Фото: Unsplash

В частности, в статье о вывозе крови и ее компонентов за пределы Украины добавили следующее:

Вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен только в случае предоставления гуманитарной помощи в случаях чрезвычайных ситуаций по решению Кабинета Министров Украины при условии полного обеспечения ими потребностей охраны здоровья населения Украины.

Взятие плазмы при условии ее переделывания и использования для производства препаратов крови на территории Украины, переделывание и хранение донорской крови и ее компонентов, реализацию изготовленных из них препаратов, отныне могут также осуществлять субъекты предпринимательской деятельности.

Впрочем это разрешается только при наличии соответствующей лицензии, полученной в установленном законом порядке.