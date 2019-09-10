Рада приняла законопроект о защите украинцев от радиации

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Законопроект о защите от облучения
Законопроект о защите от облучения / franciscanhealth.org

Верховная Рада Украины приняла законопроект 1084, который должен повысить защиту украинцев от ионизирующего излучения при профессиональной деятельности или медицинских обследованиях.

За соответствующий законопроект проголосовали 293 нардепа, против – 3 и 14 воздержались.

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Законопроект устанавливает:

  1. Жесткое регулирование добычи и переработки урана.
  2. Лицензирование добычи урановых руд (шахтеры могут получать дозу излучения больше, чем работники атомной электростанции).
  3. Защита стажеров и студентов на уровне персонала при работе с ионизирующим оборудованием (раньше это совсем не было урегулированно).
  4. Запрет импорта, производства и использования медицинского оборудования, которое несет большие риски облучения.

Опромінення має приносити більше користі, ніж шкодиОблучение должно приносить больше пользы, чем вреда

Авторы законопроекта отметили, что принцип использования облучающего оборудования определяет, что польза от этого должна быть выше, чем риски, но оборудование, которое есть в Украине часто этому не соответствует. Оно устаревшее и доза облучения может быть в 100 раз выше, чем у современных цифровых аппаратов.

Законопроект не предусматривает закрытия работающих рентген-кабинетов, но те, которые будут открываться, должны четко соответствовать требованиям, установленных законом.

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Теги: Законодательство Новости Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Верховная Рада Здоровье Медицина
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