Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратами
Верховная Рада проголосовала за законопроект №3268. Он позволяет применять незарегистрированные лекарственные средства или лекарственные средства по показаниям, которых нет в инструкции, если доказана их эффективность.
За этот закон проголосовали 312 нардепов.
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Законопроект позволяет сокращение срока экспертизы и протокола экспертизы лекарственных средств до 5 дней.
Отметим, что по состоянию на 30 марта в Украине зафиксированы 480 случаев коронавируса, 11 человек умерли.
Как отличить коронавирус от схожих инфекций / Инфографика 24 канала
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