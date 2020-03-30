Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратами

Верховная Рада проголосовала за законопроект №3268. Он позволяет применять незарегистрированные лекарственные средства или лекарственные средства по показаниям, которых нет в инструкции, если доказана их эффективность.

За этот закон проголосовали 312 нардепов.

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Законопроект позволяет сокращение срока экспертизы и протокола экспертизы лекарственных средств до 5 дней.

Отметим, что по состоянию на 30 марта в Украине зафиксированы 480 случаев коронавируса, 11 человек умерли.



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