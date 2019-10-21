Рада рекомендует правительству внедрить новый налог в сфере здравоохранения

Верховна рада по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Кабинету министров Украины рассмотреть возможность введения новых налогов и сборов, поступления от которых будут направлены на поддержку больных редкими заболеваниями.

Поступления от этих налогов предлагают направить на поддержку орфанных больных, отмечает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады.

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Комитет в ходе заседания наработал рекомендации по решению проблем в сфере оказания медицинской помощи больным редкими (орфанными) заболевания.

Орфанные заболевания что это? Это заболевания, которые встречаются крайне редко: у одного человека среди 2 тысяч. В Украине, как и в мире в целом, около 5% населения болеют редкостными недугами. Такие болезни имеют тяжелые симптомы, их сложно диагностировать, а главное – они требуют в дорогостоящего лечения. Для большинства орфанных заболеваний лечение пока вообще не существует.

"Комитетом разработаны рекомендации Кабинету министров ... рассмотреть возможность введения новых налогов и сборов, в частности по рекламе фармацевтической продукции, табачных изделий, а также по производству и обороту сладких газированных напитков с повышенным содержанием сахара, направив поступления от этих налогов и сборов на обеспечение пациентов с редкими заболеваниями лекарственными средствами и пищевыми продуктами для специального диетического потребления", – отметили в Комитете.

Также депутаты рекомендуют правительству при подготовке проекта госбюджета на последующие годы предусматривать расходы на полное покрытие расходов по обеспечению орфанных больных необходимыми для лечения этих заболеваний лекарственными средствами и пищевыми продуктами для специального диетического потребления по мере необходимости.

Кроме того, Кабмину предлагают ввести новую бюджетную программу "Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями и продуктами для специального диетического потребления граждан с редкими (орфанными) заболеваниями" и рассмотреть возможность привлечения внебюджетного финансирования из незапрещенных законодательством источников для помощи таким пациентам.