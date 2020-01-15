Рада создала новый орган для госзакупок лекарств

Верховная Рада приняла за основу законопроект закона о государственных закупках лекарственных средств. Следовательно, в Украине создадут новый государственный орган, который будет заниматься государственными закупками медицинских и лекарственных средств.

Проект закона 2539 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств и медицинских изделий, которые закупаются за средства государственного бюджета принят за основу.

За законопроект проголосовали 278 народных депутатов.

Читайте также: Какие медицинские услуги будут бесплатными с 1 апреля 2020 года

Что предусматривает законопроект

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета.

Кроме того, до 1 января 2023 года освобождаются от налогообложения НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины и поставке лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок.

В случае нецелевого использования указанных медикаментов плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, а также уплатить пеню согласно закону.



Законопроект облегчает закупку лекарственных средств для тяжелобольных украинцев/Фото: Unsplash

Согласно законопроекту закупки лекарственных и медицинских средств будет осуществлять единая организация.

Так, статью 14 Налогового кодекса дополнят пунктом следующего содержания: "Лицо, уполномоченное на осуществление закупок в сфере здравоохранения – юридическое лицо, наделенное полномочиями по осуществлению закупок в сфере здравоохранения в соответствии с Основами законодательства Украины об охране здоровья".

Предполагается, что такие изменения будут способствовать экономии бюджетных средств при закупках медицинских товаров благодаря освобождению операций по закупке соответствующих товаров за средства государственного бюджета от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Это позволит закупать больше медицинских товаров при имеющихся объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.