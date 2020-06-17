Пожалуй, еще никогда мы не ждали лето с таким нетерпением, как в этом году: карантин заставил практически вычеркнуть из жизни пару месяцев, а потом весна решила, что ее второе имя – Осень, и заливала дождями улицы, пустые детские площадки, дачные огороды...

Но наконец вот они, такие желанные тепло, солнце, возможность гулять с детьми на улице едва не целый день, а еще – пляж, река или пруд, ягоды в саду на даче или в деревне, щедрый выбор фруктов на рынках, зелень вокруг... Взрослые и дети буквально "отрываются": все гуляют допоздна, на пляжах много людей, о карантине напоминают лишь маски в общественных местах, а о том, что впереди три месяца тепла, кричат ​​вечерние ласточки. Слишком идеальная картина получается, вам не кажется? Давайте присмотримся внимательнее.

"Неидеальное" лето: скрытые и явные угрозы

Это происходит каждый год: после постоянного напряжения в холодное время года, ожиданий, что ребенок может заболеть, летом мы решаем, что пора расслабиться и теряем бдительность. Казалось бы, что может произойти летом, ведь в это время года почти никто не болеет! Вы тоже так думаете? К сожалению, ошибаетесь. Привычные для холодов простуды и грипп действительно отступают (хотя не исчезают полностью), но на их место приходят пищевые отравления и кишечные инфекции, среди которых, в частности, ротавирусная (или, как ее часто называют, "кишечный грипп"). Почему они настолько распространены летом?

1. Пищевые отравления являются следствием неправильного хранения пищевых продуктов, прежде всего – мясных. Всю готовую еду летом следует держать в холодильнике, доставать непосредственно перед разогревом, не оставляя надолго при комнатной температуре, и употреблять как можно быстрее. Опасные микроорганизмы в блюдах из мяса могут размножаться в течение 2-3 часов в тепле, а если блюдо лежало на солнце, оно может испортиться быстрее.

Первое правило безопасности: употребляйте и давайте детям только свежеприготовленные блюда или блюда, которые хранились в холодильнике. Если берете с собой еду в дорогу, воспользуйтесь термосумкой с аккумуляторами холода или дорожным холодильником, или берите с собой блюда, которые не так быстро портятся в тепле. Это значит, что котлеты, отбивные, жареная курочка или салат оливье в дорогу – плохой вариант, благодаря которому наиболее желанным местом назначения для вас станет туалет.

2. Кишечные инфекции и ротавирус распространяются с немытыми овощами, зеленью, фруктами и ягодами. Сколько бы все вокруг не говорили, что "прямо с грядки клубника чистая", "есть яблоко можно с дерева" – не верьте. Так говорят люди, которые никогда не болели дизентерией или ротавирусной инфекцией и от которых не страдали их дети. На самом деле на грядке, кусте или дереве на все плоды садятся мухи, которые достаточно легко переносят на своих лапках опасные микроорганизмы, которые вызывают кишечные инфекции. Кроме того, источником инфекции могут стать "естественные" удобрения – компост, который помогает получить хороший урожай. Немытая клубника с грядки из-за этого может вызвать сильную диарею, рвоту и критическую потерю жидкости, что очень опасно для маленьких детей – именно для тех, кому мы желаем лучшего, давая "клубнику с грядки".

Второе правило безопасности: мойте абсолютно все овощи, фрукты, зелень, ягоды перед употреблением, тем более, прежде чем давать их детям. Не пробуйте дары природы на рынке, как бы настойчиво это не предлагала сделать искренняя продавщица. Не давайте детям "попробовать ягодку" или "съесть первый горошек" прямо на рынке. Помните, что ротавирус "украдет" у вас в лучшем случае несколько дней лета, а в худшем поставит под угрозу жизнь малыша.

3. Купание в открытых водоемах как источник кишечной инфекции. В водоемах с течением риск подцепить кишечную инфекцию ниже, чем в водоемах со стоячей теплой водой (например, прудах). Чем выше температура воздуха, тем больше нагревается вода, тем приятнее в ней купаться, и тем больше вероятность, случайно глотнув воды, "заработать" понос, тошноту, повышенную температуру тела – то есть все те "радости", которые может принести кишечная инфекция. Теплая непроточная вода – идеальное место для размножения многих видов микроорганизмов, среди которых – ротавирус или возбудитель так называемого "кишечного гриппа", о котором говорилось выше.

Третье правило безопасности: если вы решили позволить купаться маленькому ребенку в теплой непроточной воде, не давайте малышу глотнуть воду из водоема. Не купайтесь и не позволяйте купаться детям в водоемах с непроточной водой или слабым течением, в которые заходят животные. Посещайте санкционированные пляжи и купайтесь только там, где это не запрещено санитарными службами.

Здравый смысл и полезные бактерии – лучшие предохранители

На самом деле избежать инфекций, которые вызывают расстройства работы кишечника, не так сложно. Правила "мыть овощи перед употреблением" или "не купаться вместе с коровами в пруду" диктуются здравым смыслом и очевидны. Просто их иногда игнорируют, полагаясь на "вдруг пронесет". Это, к сожалению, тот случай, когда действительно может "пронести". Мы собрали для вас перечень правил, которые вы точно знаете, но которых, возможно, иногда не придерживаетесь, полагаясь на случай. Впрочем, их соблюдение сводит к минимуму вероятность заболеть кишечной инфекцией и испортить себе лето постоянной беготней в туалет.

1. Мойте руки как можно чаще. Это не только способ предотвратить вероятное заражение коронавирусом. Мытье рук – лучший и самый эффективный способ профилактики многих болезней, в том числе, кишечных.

2. Если нет возможности помыть руки в чистой воде – не ешьте грязными руками. Лучше поесть позже, чем страдать от боли в животе, диареи, температуры и упадка сил несколько дней.

3. Употребляйте только свежеприготовленные блюда, не держите готовую пищу при комнатной температуре, не давайте такие блюда детям.

4. Мойте перед употреблением овощи, фрукты, ягоды, зелень.

5. Не покупайте на пляжах или в несанкционированных местах вяленую или сырокопченую рыбу, пирожки и тому подобное.

6. Не пейте сырую воду, в которой сомневаетесь (например, из крана в новом для вас месте). Употребляйте только бутилированную, кипяченую или фильтрованную водопроводную воду, маленьким детям старайтесь давать только бутилированную воду.

7. В дорогу берите с собой продукты, которые не портятся при высокой температуре воздуха.

8. Следите за общим состоянием своего здоровья, поддерживайте здоровье кишечника всегда, а не только тогда, когда появляются проблемы. В этом помогут качественное питание, регулярное употребление кисломолочных продуктов и пробиотиков, которые способствуют нормализации кишечной микрофлоры.

Как микрофлора кишечника помогает противостоять типичным летним недугам

От баланса микрофлоры кишечника зависит функционирование всего кишечного тракта, общее самочувствие человека, процессы пищеварения и усвоения витаминов и минералов. Если в кишечнике преобладает полезная микрофлора, человек не просто хорошо себя чувствует. При таких условиях организм будет более эффективно противостоять болезнетворным микроорганизмам, которые могут попасть извне и вызвать кишечную инфекцию. Полезные бактерии позволяют организму преодолеть "незваных гостей", которых человек случайно глотнул вместе с немытыми яблоком или водой из пруда. Чем лучше состояние микрофлоры кишечника, тем крепче местный иммунитет и тем больше шансов не заболеть даже при контакте с опасными микроорганизмами.

Кроме того, благодаря полезной микрофлоре происходит усвоение витаминов и минералов в кишечнике, производятся некоторые ферменты, необходимые для процесса пищеварения – то есть осуществляются все те процессы, которые позволяют человеку быть здоровым и чувствовать себя хорошо.

Прием пробиотиков – надежный способ обеспечить здоровую микрофлору кишечника. Поддерживая микробиоту в постоянном балансе, пробиотики помогают предотвратить кишечные инфекции, а также способствуют восстановлению нормального состава микрофлоры после кишечных инфекций и пищевых отравлений. Один из популярных пробиотиков – Лактовит Форте – помогает кишечнику быстро восстановить собственную микрофлору, повышает сопротивляемость так называемым кишечным патогенам (то есть микроорганизмам, которые могут вызвать диарею, тошноту, рвоту и другие проявления кишечной инфекции), способствует очищению кишечника за счет выработки молочной кислоты. Лактовит Форте также способствует нормализации процессов всасывания питательных веществ из пищи в кишечнике. Препарат содержит бактерии Bacillus coagulans (Lb. sporogenes), фолиевую кислоту и витамин В12.

Этот комплекс – надежный путь для поддержки кишечника, профилактики кишечных инфекций, а также для восстановления нормальной работы кишечника после кишечной инфекции. Но последнего, надеемся, с вами не произойдет – ведь вы точно соблюдаете правила здравого смысла, которые помогают оставаться здоровыми и не портить лето!