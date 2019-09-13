"Радуцкий навязывает Скалецкой своих людей", – Ульяна Супрун о новом Министре здравоохранения

Ульяна Супрун заявила о том, что украинский политик и владелец клиники "Борис" хочет контролировать всю медицинскую сферу. По ее словам, ему это выгодно, ведь вся ответственность ляжет не на него.

У Зоряны Скалецкой нет системного видения и понимания того, что сейчас происходит в Минздраве. Это можно объяснить тем, что ее назначение было внезапным и она к нему не готовилась, рассказывает Ульяна Супрун в интервью на LB.ua.

Читайте также: Люди Богатыревой и фарммафия: общественные организации обеспокоены кадровыми назначениями в Минздраве

Ульяна Супрун – экс-глава Минздрава "Мы видим человека, который не был готов зайти как министр в министерство, который не имеет своей команды и не знает, где взять людей. Их ей навязывает Радуцкий, который хочет контролировать всю медицинскую сферу без того, чтобы брать на себя ответственность. Потому что он не будет подписывать документы, документы будет подписывать министр."

Ульяна Супрун надеется на успешное продолжение принятых медреформ. По ее словам, международные партнеры вложили очень много усилий и средств на внедрение этих изменений. Однако самое важное, что в этом нуждаются пациенты и врачи.

Стоит отметить, что Радуцкий пришел из частного медицинского бизнеса и никогда не видел, как работает реформа здравоохранения.

Супрун обеспокоена, что его приоритетом является зарабатывание денег. Ведь она не понимает, для чего еще нужно менять курс на то, чтобы медицинские услуги оплачивались частными страховыми компаниями. Она уверяет, что это невозможно, ведь в таком случае не будет возможности оказать медицинскую помощь всем гражданам.

Ульяна Супрун – экс-глава Минздрава "Радуцкий всегда хотел быть частью тусовки, группы элитных врачей, медицинской общественности. И сейчас он эту мечту реализовывает, прижимает к себе много людей, для которых профессионализм, справедливость и честность не являются ценными. Для них важны только бизнес и деньги."

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.