"Радуцкий навязывает Скалецкой своих людей", – Ульяна Супрун о новом Министре здравоохранения
Ульяна Супрун заявила о том, что украинский политик и владелец клиники "Борис" хочет контролировать всю медицинскую сферу. По ее словам, ему это выгодно, ведь вся ответственность ляжет не на него.
У Зоряны Скалецкой нет системного видения и понимания того, что сейчас происходит в Минздраве. Это можно объяснить тем, что ее назначение было внезапным и она к нему не готовилась, рассказывает Ульяна Супрун в интервью на LB.ua.
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Ульяна Супрун надеется на успешное продолжение принятых медреформ. По ее словам, международные партнеры вложили очень много усилий и средств на внедрение этих изменений. Однако самое важное, что в этом нуждаются пациенты и врачи.
Стоит отметить, что Радуцкий пришел из частного медицинского бизнеса и никогда не видел, как работает реформа здравоохранения.
Супрун обеспокоена, что его приоритетом является зарабатывание денег. Ведь она не понимает, для чего еще нужно менять курс на то, чтобы медицинские услуги оплачивались частными страховыми компаниями. Она уверяет, что это невозможно, ведь в таком случае не будет возможности оказать медицинскую помощь всем гражданам.
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