Раимов покидает должность советника Скалецкой

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Раимов уходит из Минздрава
Раимов уходит из Минздрава / NewsOne

Дмитрий Раимов уходит с поста советника по коммуникациям министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

Об этом он сам написал в Facebook. Его команда закончит работу в конце октября.

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"В конце месяца моя команда уходит из Минздрава. Мы еще останемся умными головами в министерстве и комитете, но всю текущую работу с прессой, врачами, сетями, депутатами, правительством, офисом гаранта и многим другим будут делать уже другие", – написал он.

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Также Раимов похвально высказался о результатах своей работы. Однако Михаил Радуцкий, советник президента Владимира Зеленского по медицинским вопросам и председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации в интервью "Украинской правде" рассказывал, что, по его мнению, с коммуникациями в министерстве не все в порядке:

"Мало того, что Раимов сейчас меня слышит, я считаю, что коммуникативно нынешняя команда тоже уже проигрывает и я это вижу".

Дмитрий Раимов неоднократно комментировал ситуацию в министерстве, хотя не является должностным лицом и никакой ответственности за свои слова не несет.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Зоряна Скалецкая Министерство здравоохранения Украины
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