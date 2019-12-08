Рак глаза или ретинобластома: какие симптомы свидетельствуют о страшном заболевании

Рак глаза редкий, но крайне опасный. Немецкие врачи рассказали, какие изменения в организме свидетельствуют об этом заболевании.

Существуют два вида рака глаза: ретинобластома и хориоидальная меланома, пишет Focus.

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Ретинобластома часто диагностируется в детском возрасте, ее обычно первыми замечают родители.

Симптомы ретинобластомы

Так, по словам врачей, при фотографованни со вспышкой один зрачок у ребенка с этим заболеванием, будет красный, а другой – белый, оранжевый или иного цвета. Другой особенностью этого рака может быть косоглазие.



Ухудшение зрения может быть симптомом рака глаза \ unsplash.com

Симптомы хориоидальной меланомы

Что касается хориоидальная меланомы, она имеет мало общего с меланомой кожи несмотря на созвучность в названии. Рак кожи относительно легко лечить с помощью иммунотерапии, тогда как хориоидальная меланома почти не реагирует на терапевтическое действие, потому что ведет себя, как эмбриональная или архаичная опухоль и способна проникать в любую клетку организма и обладает высоким риском метастазирования.

Поэтому в случае хориоидальной меланомы особенно важно раннее выявление.

Часто такая опухоль возникает в возрасте от 20 до 30 лет. Симптомы этого типа рака глаза зависят от того, в какой части растет опухоль, но все они так или иначе связаны с ухудшением зрения.

Поэтому все проблемы со зрением, даже те, которые кажутся безобидными, должны быть обследованы офтальмологом. Иначе это может лишить жизни.

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