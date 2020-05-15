Рак кожи: все, что следует знать о родинках, отдыхе на солнце, солярии и меланоме

Рак кожи относится к наиболее распространенным разновидностям рака. Доля меланомы – 1% в структуре злокачественных опухолей кожи. Однако, статистика смертности от этого заболевания является наивысшей. 24 канал пообщался с врачом-дерматологом первой категории, чтобы помочь вам подготовиться к отпуску без вреда для здоровья и выяснить, какие родинки являются опасными.

15 мая 2020 года отмечается День диагностики меланомы. Ежегодно врачи проводят бесплатно проверку новообразований на коже. В этом году немало дерматовенерологичних клиник объявили про осмотр пациентов дистанционно из-за карантина в Украине, чтобы предотвратить развитие наиболее злокачественных опухолей кожи.

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Меланома – что это? Это самая опасная форма рака кожи, развивающаяся из пигментных клеток-меланоцитов. Вследствие нарушений структуры ДНК происходит их бесконтрольное злокачественное размножение с ранним гематогенным и лимфогенным метастазированием.

От морфологического вида рака кожи зависит прогноз успешности лечения больного:

Базальноклеточный рак кожи (базалиома): регистрируется у 60-75% пациентов. Наименее злокачественная форма опухоли, но и наиболее агрессивная, потому что разрушает окружающие ткани на ранних этапах развития и в 50% случаев рецидивирует после лечения, прогнозы 5-летнего выживания при условии рационального лечения 99,9%;

Плоскоклеточный рак кожи: диагностируется у 11-25%, в большинстве случаев обусловлен агрессивным воздействием солнечного излучения. Характеризуется постепенным развитием всех стадий, на ранних этапах прогнозы пятилетней выживаемости достигают 90%, на 3-4 стадии они снижаются до 25-45%, часто вызывает рецидивы (в 40%);

Меланома: наиболее злокачественный вид опухоли, регистрируется в 3-10% случаев, быстро прогрессирует.



Обследование у дерматолога

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 132 тысяч новых случаев меланомы.

Заболеваемость этим недугом среди женщин выше, чем у мужского населения в возрасте до 50 лет. Однако, в возрасте 65 лет мужчины болеют в два, а в 80 лет – в три раза чаще, чем женщины. 10% больных имели наследственную предрасположенность к заболеванию,

– отметила врач.

Заболеваемость меланомой кожи в Украине растет, впрочем, как и во всем мире. Однако, сейчас наблюдается очень положительная тенденция в лечении, потому что пациенты стали обращаться с ранними и нулевыми стадиями меланомы кожи. Все больше людей обращают внимание на малейшие изменения с родинками, и идут к врачам.

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Благодаря Дню меланомы, который в Украине проходит с 2009 года, благодаря информированию людей, смертность от меланомы уменьшилась на 15%. Эту инициативу поддерживают больше тысячи врачей, в том числе и частные клиники, которые в День меланомы ежегодно проводят скрининговые осмотры кожи.

Факторы риска

Риск повышается, если имеется наследственный фактор, то есть, если кто-то из ваших родственников болел определенной формой рака кожи. Привычка загорать, привитая модельерами в ХХ веке после моды на аристократическую бледность, является одной из главных причин роста случаев меланомы. Солнечное излучение, которое попадает на нашу кожу, очень отличается от того, которое было десять лет назад.

Защитный озоновый слой, который бережет нас от солнца, очень истончился, в нем появились дыры. Солнце стало более агрессивным, особенно на море или в горах. Лучшая защита от солнца – это тень. Обязательно во время прогулки, отдыха на природе или возле моря на голове должна быть шляпа или кепка, особенно у мужчин, у которых есть залысины (тем более, лысых). Именно на голове чаще всего появляются раковые опухоли,

– отметила врач Селиванова.

В группу риска заболевания меланомой также входят светлокожие люди, с серыми и голубыми глазами, светлыми, русыми, особенно рыжими волосами и веснушками. Сюда можно отнести также тех, у кого больше 100 родинок на теле, больше пяти больших выпуклых родинок – диспластических невусов. Повышается риск у людей старшего возраста – после 60 лет. Особенно, среди мужчин.

Ученые доказали связь между возникновением меланомы и избыточным воздействием ультрафиолетового облучения. Посещение солярия, длительное пребывание на солнце провоцирует образование рака кожи, в частности меланомы. Если в детском или подростковом возрасте были тяжелые солнечные ожоги, то риск возникновения меланомы является повышенным в течение всей жизни.

Как распознать симптомы меланомы на ранней стадии, чтобы вовремя обратиться за помощью

Для того, чтобы легче запомнить признаки, при которых нужно обратиться к врачу, дерматологи придумали аббревиатуру АККОРД.



Как распознать опасную родинку

Когда стоит удалить родинку

Существуют два показания для удаления родинки:

Медицинские – когда человек обращается к врачу с жалобами на наличие новообразования на коже, которое, например, часто травмируется (в травмоопасных местах или уже было травмировано), кровоточит, за последнее время сменило цвет, размер и форму, в таком случае врач может сделать дерматоскопию (родинку исследуют под спецмулистыми лупами, оценивается структура образования, наличие определенных цветов).

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Косметологические – это когда приходит пациент и просит удалить образование из эстетических соображений. В этом случае до процедуры обязательно нужно проконсультироваться с дерматологом и онкологом. Они помогут снизить риск того, что будет удалена не обычная родинка, а раковая (обязательным является последующее патогистологическое исследование удаленного образования).

Когда и почему родинки становятся злокачественными

Клетки раковой опухоли атипичны. Это означает, что их генная структура нарушена, и они не поддаются контролю организма. Развиваясь и размножаясь в организме, они способны причинить ему непоправимый вред. Изменение генной структуры клеток происходит под воздействием неблагоприятных факторов. Под их влиянием клетка перерождается.



Факторы, вследствие которых может произойти перерождение клеток невуса (родинки)

В группе риска находятся также белокожие люди со светлыми волосами, голубоглазые. Потенциальный риск образования меланомы на месте невуса существует всегда. Но маленькая, плоская родинка менее склонна к этому, чем выпуклая и большая.

Профилактика меланомы

Рекомендуется придерживаться некоторых мер профилактики меланомы и других видов рака кожи:



Профилактика меланомы и рака кожи

• максимально ограничьте время пребывания на солнце, особенно в обеденные часы;

• защитите кожу от воздействия прямых солнечных лучей;

• изучите все главные и второстепенные признаки меланомы и по возможности обсудите их с врачом;

• регулярно осматривайте всю поверхность кожи (кожу спины и головы должен осмотреть ваш друг или родственник);

• обратитесь к врачу при обнаружении любого элемента кожи, вызывающего у вас подозрение.

Селиванова Татьяна – врач дерматолог Первой категории МС "Добробут", специализация – онкология, дианостика и удаления новообразований кожи (дерматоскопия). Является членом Украинской Ассоциации дерматовенерологов Украины и Украинской Академии дерматовенерологов и косметологов Украины. Активный участник научно-практических конференций, симпозиумов, лекций, круглых столов. Занимается диагностики и лечения дерматита различной этиологии, акне, демодекоза, грибковых заболеваний, герпетических инфекций, псориаза, экзем, гипергидроза, пиодермий, удалением папиллом, бородавок и др. В своей работе применяет индивидуальный подход и к маленьким, и к взрослым пациентам.

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