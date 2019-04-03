Рак может вылечить популярный антибиотик, – ученые

Международная группа ученых установила, что антибиотик клофазимин способен бороться с раком груди.

Специалисты предложили его использовать во время химиотерапии для блокировки Wnt-сигнальных путей, пишет Sciencedirect.

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Эти пути влияют на рост опухоли при тройном негативном раке груди и еще нескольких видах онкологии. Кроме того, они способствуют метастазированию и защищают опухоль от препаратов.

Клофазимин – что это? Это синтетический препарат, полученный на основе сочетания из лишайников. Он предназначен для лечения проказы. Как средство для борьбы с онкологией его изучали еще в 1990-х, однако тогда исследование не получило продолжение.

Ученые выяснили: антибиотик способен эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути и способствует уменьшению опухолевых клеток в организме мышей.

Эксперимент показал, что лекарства имеют небольшое количество побочных эффектов при правильной дозировке.

Рак молочной железы – причины возникновения ранняя менструация (до 12 лет);

поздняя менопауза;

рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;

наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы)

ожирение;

сахарный диабет

гипертоническая болезнь;

плохая экология;

стрессы;

вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

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