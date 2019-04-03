Рак может вылечить популярный антибиотик, – ученые
Международная группа ученых установила, что антибиотик клофазимин способен бороться с раком груди.
Специалисты предложили его использовать во время химиотерапии для блокировки Wnt-сигнальных путей, пишет Sciencedirect.
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Эти пути влияют на рост опухоли при тройном негативном раке груди и еще нескольких видах онкологии. Кроме того, они способствуют метастазированию и защищают опухоль от препаратов.
Ученые выяснили: антибиотик способен эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути и способствует уменьшению опухолевых клеток в организме мышей.
Эксперимент показал, что лекарства имеют небольшое количество побочных эффектов при правильной дозировке.
- ранняя менструация (до 12 лет);
- поздняя менопауза;
- рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
- наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы)
- ожирение;
- сахарный диабет
- гипертоническая болезнь;
- плохая экология;
- стрессы;
- вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).
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