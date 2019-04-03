Рак может вылечить популярный антибиотик, – ученые

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Рак молочной железы может вылечить клофазимин
Рак молочной железы может вылечить клофазимин / Фото из открытых источников

Международная группа ученых установила, что антибиотик клофазимин способен бороться с раком груди.

Специалисты предложили его использовать во время химиотерапии для блокировки Wnt-сигнальных путей, пишет Sciencedirect.

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Эти пути влияют на рост опухоли при тройном негативном раке груди и еще нескольких видах онкологии. Кроме того, они способствуют метастазированию и защищают опухоль от препаратов.

 
Клофазимин – что это?
Это синтетический препарат, полученный на основе сочетания из лишайников. Он предназначен для лечения проказы. Как средство для борьбы с онкологией его изучали еще в 1990-х, однако тогда исследование не получило продолжение.

Ученые выяснили: антибиотик способен эффективно подавлять Wnt-сигнальные пути и способствует уменьшению опухолевых клеток в организме мышей.

Эксперимент показал, что лекарства имеют небольшое количество побочных эффектов при правильной дозировке.

 
Рак молочной железы – причины возникновения
  • ранняя менструация (до 12 лет);
  • поздняя менопауза;
  • рождаемость первого ребенка после 35 лет, или женщины, которые вообще никогда не рожали;
  • наличие мастопатии (доброкачественного заболевания молочной железы)
  • ожирение;
  • сахарный диабет
  • гипертоническая болезнь;
  • плохая экология;
  • стрессы;
  • вредные привычки (курение и злоупотребление алкоголем).

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Теги: исследования Здоровье Новости Здоровье Лечение Лекарства Онкозаболевания
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