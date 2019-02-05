Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска
Рак шейки матки – не единственное онкологическое заболевание, которое врач может обнаружить при осмотре. Это тот случай, когда регулярный (раз в год) осмотр у гинеколога может спасти жизнь.
Марьяна Тенета, заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог и врач-генетик Медицинского центра "Медикавер" рассказала для Здоровья 24, что такое рак шейки матки, почему он возникает, кто в группе риска, о симптомах и профилактике заболевания.
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Уровень заболеваемости раком шейки матки и смертность от этой болезни в Украине, к сожалению, на сегодня являются высокими. Показатель заболеваемости составляет 19-20 случаев на 100 тысяч женского населения, а смертность – 9 женщин на 100 тысяч.
В Украине высокая смертность от рака шейки матки//pixabay.com
Ежегодно эту патологию диагностируют у 5-6 тысяч украинок. 20-30% женщин, у которых выявляют рак шейки матки, уже имеют III-IV стадию заболевания – это запущенная форма рака, вылечить которую практически невозможно, а 15% из этих женщин не проживают и года с момента определения диагноза.
Что нужно знать, а главное – делать, чтобы не заболеть
Рак шейки матки не возникает неожиданно. На это потребуется несколько лет. Болезни предшествуют предраковые изменения в эпителии. Такие изменения называются дисплазией или цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Как показали современные исследования, 90% случаев рака шейки матки вызываются распространенным вирусом – вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может стать причиной дисплазии эпителия шейки матки.
При отсутствии лечения такое состояние со временем переходит в железистый или в плоскоклеточный рак. На сегодня доказана непосредственную связь развития рака шейки матки с персистенцией (длительным существованием) вируса папилломы человека в женском организме.
Наибольшую опасность для человека (высокоонкогенные свойства) имеют 16, 18, 31, 33, 48, 52, 58 типы ВПЧ, но наибольшее значение в развитии рака шейки матки играют штаммы 16 и 18, проявлявших у 70-80% пациенток с этой патологией по данным исследований в разных странах мира.
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Именно инфицирования папилломавирусами в большинстве случаев не сопровождается специфическими признаками. Доказанное влияние некоторых низкоонкогенных типов в развитии кондилом (бородавок) половых органов, относится к совершенно доброкачественным процессам.
Регулярный осмотр у гинеколога может спасти жизнь//revitaldon.ru
Факторы риска рака шейки матки
- Раннее начало половой жизни (у женщин, которые начали половую жизнь в возрасте до 20 лет рак возникает в 2,5 раза чаще).
- Количество половых партнеров и частая их смена (количество партнеров от 3 до 6 увеличивают риск заболеть в 8 раз, а при количестве партнеров более 6 риски возрастают до 14 раз).
- Иммунодефицитные состояния.
- Курение (наличие вредной привычки увеличивает шансы получить болезнь вдвое).
- Хронические воспалительные заболевания шейки матки.
Симптомы и ранние признаки
Коварство рака шейки матки заключается в том, что на начальных стадиях болезнь протекает бессимптомно. При прогрессировании заболевания у женщины могут появляться следующие симптомы:
- патологические вагинальные кровотечения
- кровотечения между менструациями;
- контактные кровотечения во время или после полового акта,спринцевания или осмотра гинекологом;
- кровотечение после менопаузы;
- тазовая боль;
- боль и дискомфорт во время интимных отношений;
- на более поздних стадиях развития рака происходит снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость.
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