Рак шейки матки: симптомы, профилактика, диагностика и группа риска

Рак шейки матки – не единственное онкологическое заболевание, которое врач может обнаружить при осмотре. Это тот случай, когда регулярный (раз в год) осмотр у гинеколога может спасти жизнь.

Марьяна Тенета, заведующая женской консультацией, врач акушер-гинеколог и врач-генетик Медицинского центра "Медикавер" рассказала для Здоровья 24, что такое рак шейки матки, почему он возникает, кто в группе риска, о симптомах и профилактике заболевания.

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Уровень заболеваемости раком шейки матки и смертность от этой болезни в Украине, к сожалению, на сегодня являются высокими. Показатель заболеваемости составляет 19-20 случаев на 100 тысяч женского населения, а смертность – 9 женщин на 100 тысяч.



В Украине высокая смертность от рака шейки матки//pixabay.com

Ежегодно эту патологию диагностируют у 5-6 тысяч украинок. 20-30% женщин, у которых выявляют рак шейки матки, уже имеют III-IV стадию заболевания – это запущенная форма рака, вылечить которую практически невозможно, а 15% из этих женщин не проживают и года с момента определения диагноза.

Гинеколог Марьяна Тенета “Следует отметить, что рак шейки матки представляет серьезную демографическую проблему, ведь это заболевание является основной причиной смертности женщин репродуктивного возраста. Пик заболеваемости приходится на молодых женщин 35-45 лет. Поэтому несомненно, эта проблема является чрезвычайно актуальной. А пути ее решения очень просты – следует придерживаться простых профилактических мер”.

Что нужно знать, а главное – делать, чтобы не заболеть

Рак шейки матки не возникает неожиданно. На это потребуется несколько лет. Болезни предшествуют предраковые изменения в эпителии. Такие изменения называются дисплазией или цервикальной интраэпителиальной неоплазией. Как показали современные исследования, 90% случаев рака шейки матки вызываются распространенным вирусом – вирусом папилломы человека (ВПЧ), который может стать причиной дисплазии эпителия шейки матки.

При отсутствии лечения такое состояние со временем переходит в железистый или в плоскоклеточный рак. На сегодня доказана непосредственную связь развития рака шейки матки с персистенцией (длительным существованием) вируса папилломы человека в женском организме.

Гинеколог Марьяна Тенета “Выявлено более 100 разновидностей этого возбудителя, однако лишь некоторые из них при попадании в организм человека способны приводить к серьезным патологическим изменениям. ВПЧ характеризуется исключительным поражением эпителиальных клеток кожи и слизистых оболочек (гениталий, ротовой полости, гортани, глаз)".

Наибольшую опасность для человека (высокоонкогенные свойства) имеют 16, 18, 31, 33, 48, 52, 58 типы ВПЧ, но наибольшее значение в развитии рака шейки матки играют штаммы 16 и 18, проявлявших у 70-80% пациенток с этой патологией по данным исследований в разных странах мира.

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Именно инфицирования папилломавирусами в большинстве случаев не сопровождается специфическими признаками. Доказанное влияние некоторых низкоонкогенных типов в развитии кондилом (бородавок) половых органов, относится к совершенно доброкачественным процессам.



Регулярный осмотр у гинеколога может спасти жизнь//revitaldon.ru

Факторы риска рака шейки матки

Раннее начало половой жизни (у женщин, которые начали половую жизнь в возрасте до 20 лет рак возникает в 2,5 раза чаще). Количество половых партнеров и частая их смена (количество партнеров от 3 до 6 увеличивают риск заболеть в 8 раз, а при количестве партнеров более 6 риски возрастают до 14 раз). Иммунодефицитные состояния. Курение (наличие вредной привычки увеличивает шансы получить болезнь вдвое). Хронические воспалительные заболевания шейки матки.

Симптомы и ранние признаки

Коварство рака шейки матки заключается в том, что на начальных стадиях болезнь протекает бессимптомно. При прогрессировании заболевания у женщины могут появляться следующие симптомы:

Рак шейки матки – симптомы и ранние признаки патологические вагинальные кровотечения кровотечения между менструациями; контактные кровотечения во время или после полового акта,спринцевания или осмотра гинекологом; кровотечение после менопаузы; тазовая боль; боль и дискомфорт во время интимных отношений; на более поздних стадиях развития рака происходит снижение веса, гематурия, гидронефроз, боли в спине и конечностях, повышенная утомляемость.

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