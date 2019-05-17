Ранняя клубника: как правильно выбрать ягоду, чтобы не отравиться

19 Читати новину українською
Как правильно выбрать раннюю клубнику
Как правильно выбрать раннюю клубнику / ua.depositphotos.com

Ранняя клубника уже появилась на рынках и прилавках супермаркетов. Цена колеблется от семидесяти до двухсот гривен за килограмм. Покупатели в основном выбирают ягоды по размеру и ярким цветам, в чем больше всего ошибаются.

Клубника – вкусная кисло-сладкая ягода и чрезвычайно полезная для организма. В ней множество витаминов и антиоксидантов. Однако, не всем можно кушать клубнику, ведь она является сильным аллергеном и содержит большое количество фруктовых кислот.

Читайте также: К каким заболеваниям приводит отсутствие завтрака

Чем полезна клубника?

  1. Содержит массу полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь.
  2. В ее состав входит целый комплекс витаминов: А, В1, В2, Е, С.
  3. Богата антиоксидантами, делающими кожу человека упругой и эластичной.
  4. Содержит фолиевую кислоту, что является незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы.
  5. Улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память.
  6. Положительно влияет на метаболизм.
  7. Снижает уровень холестерина в организме.
  8. Стимулирует иммунную систему.
  9. Благодаря салициловой кислоте обладает противовоспалительным свойством.
  10. Помогает бороться с целлюлитом у женщин: мелкие косточки ягоды выступают в роли пилинга, стимулируя кровообращение в проблемных зонах, а кислоты отбеливают кожу и повышают ее упругость.

При этом ягода содержит органические кислоты, поэтому ее не стоит есть людям, которые имеют проблемы с кишечным трактом и склонным к аллергии. Также не стоит кормить клубникой детей, которым меньше года. Детям постарше стоит давать не более пяти ягод в день.

via GIPHY

Как правильно выбирать клубнику: критерии

  1. Понюхайте клубнику – хорошая ягода имеет хороших запах. Если от нее несет каким-то посторонним запахом – лучше от покупки отказаться.
  2. Ягоды должны быть яркие, но не темные, хвостики не сухие, но легко отрываться, зерна – погружены в ягоду. А вот на форму не нужно обращать особое внимание.
  3. Не стоит покупать идеальную глянцевую клубнику. Она точно была обработана нитратами и содержит в себе много вредных веществ. Ягоды должны быть сухими, иметь естественный цвет и вид.

Однако, даже натуральные ягоды содержат в себе небольшое количество нитратов. Поэтому не стоит злоупотреблять ранней клубникой, ведь можно отравиться. Лучше всего постепенно вводить эти вкусные ягоды в свой рацион.

Настоящий сезон клубники начнется уже через две-три недели. Тогда с прилавков исчезнут тепличные ягоды, а им на смену появятся выращенные на огородах. Именно тогда и стоит ожидать подешевления красных ягод до 40-50 гривеньт за килограмм.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон: все, что известно о финале сериала
сегодня
138316
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Продукты
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
сегодня 13:59 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 1190
Каковы полезные свойства растительного молока
10 мая 14:30 Каковы полезные свойства растительного молока
Юлія Девда 222
Как занятия спортом влияет на работу мозга
6 мая 21:00 Как занятия спортом влияет на работу мозга
Олександр Бевза 507
Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
5 мая 19:40 Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
Олександр Бевза 2113
Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
4 мая 21:42 Вирус папилломы человека: все о половом заболевании, которым заражены 80% людей
Олександр Бевза 6437
Новости
Больше новостей
Залиште відгук