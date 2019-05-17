Ранняя клубника: как правильно выбрать ягоду, чтобы не отравиться

Ранняя клубника уже появилась на рынках и прилавках супермаркетов. Цена колеблется от семидесяти до двухсот гривен за килограмм. Покупатели в основном выбирают ягоды по размеру и ярким цветам, в чем больше всего ошибаются.

Клубника – вкусная кисло-сладкая ягода и чрезвычайно полезная для организма. В ней множество витаминов и антиоксидантов. Однако, не всем можно кушать клубнику, ведь она является сильным аллергеном и содержит большое количество фруктовых кислот.

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Чем полезна клубника?

Содержит массу полезных веществ: железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь. В ее состав входит целый комплекс витаминов: А, В1, В2, Е, С. Богата антиоксидантами, делающими кожу человека упругой и эластичной. Содержит фолиевую кислоту, что является незаменимой для нормальной работы репродуктивной системы. Улучшает зрение, помогает при подагре, укрепляет память. Положительно влияет на метаболизм. Снижает уровень холестерина в организме. Стимулирует иммунную систему. Благодаря салициловой кислоте обладает противовоспалительным свойством. Помогает бороться с целлюлитом у женщин: мелкие косточки ягоды выступают в роли пилинга, стимулируя кровообращение в проблемных зонах, а кислоты отбеливают кожу и повышают ее упругость.

При этом ягода содержит органические кислоты, поэтому ее не стоит есть людям, которые имеют проблемы с кишечным трактом и склонным к аллергии. Также не стоит кормить клубникой детей, которым меньше года. Детям постарше стоит давать не более пяти ягод в день.

Как правильно выбирать клубнику: критерии

Понюхайте клубнику – хорошая ягода имеет хороших запах. Если от нее несет каким-то посторонним запахом – лучше от покупки отказаться. Ягоды должны быть яркие, но не темные, хвостики не сухие, но легко отрываться, зерна – погружены в ягоду. А вот на форму не нужно обращать особое внимание. Не стоит покупать идеальную глянцевую клубнику. Она точно была обработана нитратами и содержит в себе много вредных веществ. Ягоды должны быть сухими, иметь естественный цвет и вид.

Однако, даже натуральные ягоды содержат в себе небольшое количество нитратов. Поэтому не стоит злоупотреблять ранней клубникой, ведь можно отравиться. Лучше всего постепенно вводить эти вкусные ягоды в свой рацион.

Настоящий сезон клубники начнется уже через две-три недели. Тогда с прилавков исчезнут тепличные ягоды, а им на смену появятся выращенные на огородах. Именно тогда и стоит ожидать подешевления красных ягод до 40-50 гривеньт за килограмм.

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