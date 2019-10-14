Ранняя менопауза может привести к инсульту

Согласно новому исследованию, ранняя менопауза негативно влияет на сердце женщины. Чем раньше наступает менопауза, тем больше риск сердечных заболеваний.

У женщин, которые вступили в менопаузу в возрасте от 40 до 44 лет, на 40% больше шансов возникновения сердечных заболеваний, сообщает WebMD.

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Исследователи проанализировали данные более 300 тысяч женщин во всем мире и обнаружили, что женщины, которые достигли менопаузы до 50 лет, скорее всего имеют сердечный приступ, стенокардию или инсульт.



Чем грозит ранняя менопауза

Женщины, у которых менопауза наступила в 40 лет, имеют вдвое больше шансов на возникновение сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 20 лет, по сравнению с теми, кто достиг ее в 50-51 год.

Эта информация дает возможность врачам лучше знать, какие риски у пациенток и заблаговременно проводить мониторинг, чтобы предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

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