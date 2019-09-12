Раньше на рак болели реже и только в старости – миф или правда

Слово "рак" пугает каждого. Многие опухоли уже давно перестали быть смертельным приговором, особенно, если диагностированы на ранних стадиях. Однако онкозаболевания окутаны огромным количеством мифов.

Термин "рак" появился еще в пятом веке до нашей эры благодаря Гиппократу. Следы злокачественных опухолей в разное время находили и в мумий Древнего Египта, Перу и Чили, в костях древних римлян, на средневековых кладбищах Англии и Португалии. Иными словами, рак с людьми был давно, и даже наши далекие предки ним болели, пишет Wonderzin.

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Ранее раком болели реже

Кроме того, что достижения медицины позволили людям жить дольше (чем старше человек, тем больше мутаций и выше риск рака), массовое распространение курения и ожирение тоже ситуацию не улучшили. Но нельзя утверждать, что раньше рак встречался крайне редко.

Английские палеонтологи изучили реестр смертей за 1901-1905 годы и выяснили, что вероятность обнаружения признаков рака в костных останках мужчин составляет 0-2%, а у женщин – 4-7%. При этом в костях можно найти только непосредственно первичные опухоли – это менее 0,2% всех онкозаболеваний, а также метастазы других видов рака. Опухоли мягких тканей в останках, от которых сохранился только скелет, как правило, обнаружить уже невозможно.

Позже ученые из Мюнхена получили такие же результаты: с помощью специального оборудования они обнаружили пять случаев рака среди 905 скелетов в египетских некрополисах и тринадцать случаев в 2547 останках на средневековом кладбище в Германии. Напрашивается интересный вывод: хотя жизнь в Древнем Египте и средневековой Европе была разной, раком люди болели одинаково.



Статистически количество больных раком увеличивается из-за успешной диагностики

Рак молодеет

С точки зрения статистики это правда: согласно заключению Международного агентства по изучению онкологических заболеваний, за последние двадцать лет их распространенность у детей выросла на 13%. Но все не так просто, как кажется и, к счастью, рак у детей остается экстремально редким заболеванием (около 14 случаев на 100 тысяч детей в год).

Ученые склонны считать, что такое увеличение распространенности – в первую очередь эффект точной диагностики и высокой информированности. Возможно, в будущем цифры еще увеличатся: сегодняшние данные покрывают 100% детей Северной Америки и Европы и только 5% Африки и Азии. В бедных странах рак у детей, скорее всего, просто не диагностируют.

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