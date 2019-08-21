Раскрыли секрет счастья родителей

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Раскрыли секрет счастья родителей
Раскрыли секрет счастья родителей / thespruce.com

Родительские обязанности — источник постоянного стресса. Но существует связь между счастьем и раздельным проживанием детей и родителей.

Но когда дети вырастают и живут отдельно – тогда родители чувствуют себя еще счастливее.

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К такому выводу пришли специалисты Гейдельбергского университета (Германия), которые опубликовали итоги своего исследования в журнале Plos One.

В рамках исследования ученые проанализировали данные Европейского социологического опроса European Social Survey относительно эмоционального состояния 55 тысяч человек в возрасте 50 лет и старше.

Обнаружили, что родители этой возрастной категории были более удовлетворены жизнью и реже страдали от депрессии по сравнению со своими ровесниками, которые не имели детей.

Батьки стають щасливішими, коли діти підтримують їх
Родители становятся более счастливыми, когда дети поддерживают их

Тем временем такие положительные ощущения достигались при соблюдении одного условия: их взрослые дети были самостоятельными и жили отдельно.

Но главное – дети перестают быть причиной вечных стрессов родителей.

Исследование показало, что дети действительно вносят разнообразие в социальную жизнь пожилых родителей, а также поддерживают их и оказывают финансовую помощь.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Психология исследования
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