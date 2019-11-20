Распознать меланому на ранних стадиях станет возможно благодаря приложению на смартфоне

Меланома – самый злокачественный вид опухоли, который очень быстро прогрессирует. Приложение под названием SkinCareAI может выявить заболевание даже на ранних стадиях, но пока работает лишь в тестовом режиме.

Это приложение разработал эксперт DataArt Андрей Сорокин для конкурса ISIC (International Skin Imaging Collaboration), сообщает ISDIS.

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Приложение SkinCareAI использует алгоритмы машинного обучения и данные со всего мира.

Разработчик подчеркивает, что ни в коем случае не пытается заменить врачей и не хочет, чтобы люди самостоятельно ставили себе диагнозы. Однако приложение может стать полезным и для специалистов, ведь может выявлять заболевания на ранней стадии.

Также неоспоримым является тот факт, что множество людей "оттягивают" поход к врачу. Возможно, приложение поможет им понять, что медлить с диагностикой новообразований – опасно.



Приложение SkinCareAI в проявляет меланому на ранних стадиях и предупреждает, когда стоит идти к врачу

Как работает приложение

Пользователь загружает фотографию участка кожи с новообразованием или снимает на камеру смартфона, которая встроена в SkinCareAI. Программа сравнивает его с десятками других изображений, которые сохранены в базе данных ISIC и классифицирует новообразования по результатам.

Анализ длится всего несколько секунд, после чего приложение сообщает, стоит ли немедленно идти на осмотр к дерматлогу.

Технология машинного обучения позволяет объединить десятки тысяч часов работы лучших дерматологов в единый инструмент диагностики, доступный каждому на смартфоне. Система изучает родинку, которая кажется подозрительной самому пользователю, используя коллективный опыт нескольких тысяч врачей,

– рассказывает разработчик приложения Андрей Сорокин.

Сотрудники DataArt уверены в работе своей программы и убеждены, что вскоре она сможет спасать жизни многих людей.

Они продемонстрируют SkinCareAI на медицинских выставках и конференциях, ведь серьезно настроены найти партнера, чтобы выйти на рынок.

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