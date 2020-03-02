Распространение коронавируса замедлилось: в Ухане закрыли одну из специальных больниц
Власти китайского города Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, решила закрыть одну из временных больниц, ведь количество новых случаев заражения опасным вирусом сократилось.
Из больницы выписали всех пациентов, а затем закрыли ее, сообщили китайские СМИ.
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Больница является одним из 16 медицинских учреждений, которые специально построили для борьбы с эпидемией.
С 1 марта впервые с января в провинции было зафиксировано менее 200 новых случаев инфицирования – 196. Еще накануне специалисты зарегистрировали 570 новых заболеваний.
Главное о коронавирусе Covid-2019
- По состоянию на 2 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли более 3 тысяч человек. Общее количество инфицированных – 89 074 людей по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 45 тысяч человек.
- В Италии зафиксировали 34 смертельных случая от коронавирус. Специалисты подтвердили 1 тысячу 600 случаев заражения коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в районе Ломбардии. Среди больных – 4 детей.
- В Беларуси подтвердили уже два случая заражения коронавирусом.
- В Литве также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболела женщина, которая недавно вернулась из итальянского города Верона.
- Сразу о трех случаях заражения коронавирусом сообщили в Чехии. Все трое больных недавно вернулись из Италии.
- В Иране подтвердили 978 случая заражения коронавирусом. Официально сообщили о 54 смертельных случаях. Известно, что также коронавирусом заболели несколько чиновников.
- После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Южной Корее: количество больных коронавирусом Covid-2019 превысило 4 тысячи человек.
Мифы и правда о коронавирус/Инфографика 24 канала
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